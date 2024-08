La ce oră trebuie să ne trezim dimineața, potrivit prof. dr. Vlad Ciurea. Care este obiceiul care distruge creierul

Potrivit renumitului neurochirurg român, prof. dr. Vlad Ciurea, obiceiurile noastre de dimineață pot influența semnificativ funcționarea creierului. În loc să ne grăbim și să ne stresăm, trebuie să adoptăm o rutină calmă și atentă pentru a ne proteja centrul de comandă al organismului.

Stresul cronic este unul dintre cei mai mari dușmani ai creierului, având un impact negativ semnificativ asupra sănătății noastre mentale și fizice. Începutul zilei joacă un rol crucial în modul în care ne gestionăm stresul și în echilibrul nostru emoțional. Rutinele matinale care includ activități precum exercițiile fizice, meditația sau un mic dejun sănătos pot contribui la reducerea nivelului de stres și la îmbunătățirea stării generale de bine. Prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase încă de dimineață, ne putem proteja creierul și putem preveni efectele nocive ale stresului cronic pe termen lung.

Primul lucru pe care ar trebui să îl facem după ce ne trezim este să ne expunem la aer curat. Indiferent dacă suntem în oraș sau la țară, câteva minute de respirație profundă, în liniște, pot revitaliza creierul. Această simplă acțiune ajută la oxigenarea corectă a creierului, oferindu-i energia necesară pentru a începe ziua cu dreptul.

După aerul curat, este esențial să introducem o rutină de înviorare fizică. Nu trebuie să fie ceva complicat, 15-20 de minute de exerciții ușoare sunt suficiente pentru a stimula circulația sângelui și a activa creierul. La fel cum o mașină are nevoie de timp pentru a funcționa după ce este pornită, și corpul nostru necesită o tranziție treptată de la somn la trezire.

O altă recomandare esențială este să începem ziua cu un pahar de apă la temperatura camerei, băut cu înghițituri mici. Acest obicei simplu ajută la rehidratarea creierului, care este compus din 78% apă, oferindu-i carburantul de care are nevoie pentru a funcționa optim.

Prof. dr. Vlad Ciurea subliniază că primele momente ale dimineții trebuie să fie dedicate relaxării și bucuriei, evitând sursele de stres precum rețelele sociale sau știrile alarmante.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul – pentru că strânge vasele – şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult. Să vorbim singuri. Să zicem: «Acum am luat cartea». «Acum am dus cheile la maşină». Deci să vorbim, să spunem cuvintele, să facem gesturile și să memorăm. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu”, a mai spus medicul Vlad Ciurea, potrivit sursei menționate anterior.