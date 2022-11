La ce vârstă și cu cine și-a pierdut inocența Theo Rose! Surpriză: Bărbatul care a făcut-o femeie nu e Alex Leonte

Theo Rose a mărturisit recent cine a fost primul bărbat din viața ei și cât de mult timp au petrecut aceștia împreună. Dacă unii s-ar aștepta să fie vorba despre Alex Leonte, ei bine, nu este deloc așa, ba din contră. Iată cine a făcut-o femeie pentru prima dată pe cântăreața de manele.

Artista a dezvăluit detalii uimitoare despre viața sa personală într-un podcast în care a fost invitată. Aceasta a vorbit „fără perdea” despre primul bărbat din viața ei și despre dragostea nebună care i-a legat o perioadă destul de lungă. Iată despre cine este vorba mai exact.

Cine a fost cel care i-a furat inocența cântăreței Theo Rose

După despărțirea de Alex Leonte, nepotul lui Nea Marin, Theo Rose a luat decizia de a vorbi pe larg despre viața sa sentimentală din ultimii ani. Aceasta a mărturisit că bărbatul cu care a avut o relație ani buni nu a fost și cel care i-a furat inocența.

Se pare că Theo Rose a iubit cu patimă încă de la o vârstă fragedă. Aceasta s-a îndrăgostit nebunește la vârsta de 18 ani de un bărbat din Timișoara, deși ea locuia în Pitești. Cei doi au avut parte de o relație toxică, după cum recunoaște chiar artista. Din păcate, cei doi au luat decizia de a se separa după un an, deși trăiau o iubire mistuitoare.

„Prima dragoste adevărată a cam fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Bine, nu am luat în considerare chestia asta prima dată. Nu m-am gândit că o să fie asta iubirea tinereții mele.

Chiar nu m-am gândit la asta! Am zis: cine e mă ăsta? Nu are cum să îmi placă mie de ăsta, cum o să fiu eu cu el? Uite că a fost. Am fost un an de zile împreună, a fost o pasiune toxică, bolnăvicioasă. Nu avea cum să reziste peste timp. Eram în stare să fac multe chestii”, a mărturisit Theo Rose în podcastul lui Damian Drăghici.