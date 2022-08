La limita incredibilului! Cum a putut o elevă din București să aibă media 9,45 la admitere, dar nu a intrat la niciun liceu.

Peste o mie de elevi au rămas nerepartizaţi în prima etapă de înscriere în Bucureşti şi aproape şapte mii în toată ţara. Adolescenţii se văd puşi în faţa unor alternative nedorite. Să meargă la o şcoală profesională sau la un liceu privat, cu plată.

10 elevi din Bucureşti, cu media între 9 şi 9.50, nu au intrat la niciun liceu

În Capitală, au fost 10 elevi care nu au intrat la liceu, deşi aveau media cuprinsă între 9 şi 9.50. 129 de copii au rămas nerepartizati cu medii curpinse între 8 și 9, și cei mai mulți, 506 elevi au rămas pe dinafară cu medii cuprinse între 7 și 8.

Cu media 9,45, Isabel nici nu şi-a pus problema că nu va prinde loc la filologie, la Colegiul Caragiale. Isabel: Speram să întru ca ceilalţi colegi, dar am rămas pe dinafară.

Mama lui Isabel: Ne-am dus la media respectivă pe care am avut-o şi sub media ei, 5 licee am trecut. Am făcut marea greșeală, așa că pentru viitor să fie o lecție pentru părinți!

La nivel naţional, sondajul asociaţiilor de părinţi arată că doar 12,3% susţin propunerea Ministerului Educaţiei de a lăsa Colegiilor naţionale să organizeze examen separat pentru clasa a noua. 64,5% vor ca admiterea să se facă doar pe baza notelor de la Evaluărea Naţională.

