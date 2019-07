Lacrimi și durere în urma morții celor doi români, mamă și fiu. Când vor fi repatriați

Ciclonul care a lovit Grecia a produs pagube materiale și umane considerabile. Doi români, mamă și fiu, au murit și au lăsat în urma lor numai lacrimi și durere.

Acoperişul unei terase a căzut peste o româncă şi fiul ei de opt ani, care îşi petreceau vacanţa acolo. Femeia a fost prinsă între dărâmături și a murit strivită. Copilul se afla pe terasă, iar unul dintre matori l-a văzut, l-a ridicat și l-a dus la spital. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Băiatul de opt ani a fost resuscitat, dar a murit în ambulanţa chemată să-l ducă la spital.

Potrivit ultimelor informații, se pare că trupurile fără viață ale celor doi urmează să fie repatriate la începutul săptămânii viitoare.

“Eram în casă, când a venit furtuna. S-a simţit destul de puternic, a durat cam jumătate de oră, dar a fost foarte puternică. N-am crezut că poate exista aşa ceva. Am înţeles că era un grup de români care au luat masa la restaurantul respectiv, în momentul în care a început furtuna mare parte dintre ei au fugit, iar doamna cu copilul din păcate au preferat să rămână, să se adăpostească de ploaie sub această copertină, acest acoperiş, peste care s-a prăbuşit un copac şi s-a întâmplat tragedia. Eu niciodată nu am mai văzut aşa ceva.”, a declarat un martor, potrivit observator.tv.

Ciclonul a răvăşit staţiunile din peninsulă cu rafalele de peste 100 de kilometri pe oră. Nicio staţie meteo nu a avertizat că vine potopul. Aseară, la ora nouă şi treizeci de minute, turişti, vedete şi localnici au fost surprinşi de furtună.