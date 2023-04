Lady Gaga va lucra pentru Joe Biden. Ce funcție i-a dat președintele american

Joe Biden o ia pe Lady Gaga la el în echipă! Președintele Statelor Unite ale Americii a făcut un anunț surprinzător pentru întreaga lume. Casa Albă a dat de veste că liderul american a ales-o pe celebra artistă pentru a fi co-președinte al Comitetului pentru Arte și Științe Umaniste.

Președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat că Lady Gaga va face parte din echipa lui. Joe Biden susține artista își va împărți poziția de președinte al Comitetului pentru Arte și Științe Umaniste cu producătorul și laureat al premiului Oscar, Bruce Cohen, în timp ce alte nume precum Kerry Washington, Jon Batiste, George Clooney, Jennifer Garner, Troy Kotsur, Shonda Rhimes, Marta Kauffman li se vor alătura ca membri ai comitetului.

CITEȘTE ȘI: JOE BIDEN, DESPRE RĂZBOIUL DIN UCRAINA: ”L-AM NUMIT GENOCID”

Liderul SUA a transmis și un mesaj public, legat de numirea pe care a făcut-o. „Urez „bine ați venit” noilor membri numiți ai Comitetului prezidențial pentru arte și științe umaniste, conduși de Bruce Cohen83 și Lady Gaga!”, se arată în postarea făcută pe contul de Twitter al lui Biden.

„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a avea un impact pozitiv asupra artelor, bibliotecilor, muzeelor și activității umaniste din întreaga țară”, a adăugat acesta. Lady Gaga a ținut să spună câteva cuvinte referitoare la numirea ei: „Mulțumesc @POTUS @PCAHgov”.

CITEȘTE ȘI: SĂRUT SURPRINZĂTOR ÎNTRE JILL BIDEN ȘI DOUG EMHOFF, SOȚUL VICEPREȘEDINTEI KAMALA HARRIS! MOMENTUL „PASIONAL” A DEVENIT VIRAL

Cum au reacționat fanii artistei Lady Gaga

Reacțiile internauților au fost împărțite. Mulți au felicitat-o, însă au existat și persoane care s-au amuzat teribil de hotărârea luată de Biden.

„Președinte Stefani Germanotta”, este mesajul unuia dintre utilizatorii Twitter, care a adăugat și o fotografie cu artista făcându-și marea intrare la inaugurarea liderului american, unde a cântat imnul național.

Comitetului pentru Arte și Științe Umaniste (President’s Committee on the Arts and the Humanities – PCAH) s-a format prin ordin executiv în 1982 și are rolul de „a-l consilia pe președinte în materie de politică culturală” pentru a „spori sprijinul federal pentru arte, științe umaniste și servicii de muzeu și bibliotecă”.