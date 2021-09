Larisa Munteanu, împăcare surprinzătoare! Fosta concurentă de la „Burlacul”, declarație de dragoste pentru bărbatul care o teroriza. „Nu aș putea să rezist fără tine nici o zi”

În urmă cu doar o săptămână, Larisa Munteanu se declara cât se poate de fericită că a scăpat din relația toxică pe care o avea și că a reușit să plece de lângă bărbatul ce o teroriza. Acum, se pare că fost concurentă de la „Burlacul” s-a răzgândit și s-a întors în brațele acestuia, spunând că nu își vede viața fără el.

Recent, Larisa Munteanu a vorbit despre relația toxică pe care o avea cu fostul partener. Aceasta spune că bărbatul a mințit-o, a înșelat-o, că o controla, că nu o lăsa să își vadă familia și o teroriza. Însă la câteva zile distanță, fosa concurentă de la „Burlacul” pare că și-a schimbat complet părerea și s-a întors în brațele acestuia. (CITEȘTE ȘI: FOSTA CONCURENTĂ DE LA „BURLACUL”, TERORIZATĂ DE IUBIT! LARISA MUNTEANU A FOST PRINSĂ ÎNTR-O RELAȚIE TOXICĂ, DIN CARE CU GREU A SCĂPAT. „NU-MI DĂDEA VOIE SĂ…”)

Mai mult, după împăcare și-a declarat dragostea nemărginită pe rețelele de socializare și a spus că nu poate trăi fără acesta.

„Ca în orice cuplu mai există și neînțelegeri, orgoliul a fost o parte predominantă și de multe ori a stat între noi pentru ca suntem ambii două pietre tari. Acest lucru nu mă împiedică să-l iubesc din toată inima pe bărbatul cu care îmi împart viața de mai bine de un an, care mă iubește pe mine și pe fetița mea enorm, fără de care nu-mi văd ziua de mâine.

Când întâlnești dragostea adevărată te ia pe sus și te ridica ori pe culmile fericirii, ori te arunca în iadul cel mai arzător. În acest iad am simțit eu că ard atunci când am simțit flăcările trădării”, a scris Larisa Munteanu pe Facebook.

„Nu aș putea să rezist fără tine nici o zi”

Mai mult, declarațiile Larisei Munteanu nu s-au oprit aici. Cel despre care spunea că o teroriza s-a transformat în bărbatul perfect, bărbatul ce a învățat-o să iubească și fără de care nu își poate imagina viața. Pare că iubirea a reînflorit între cei doi și lucrurile merg foarte bine.

„Sunt o fire impulsivă, și din acest punct de vedere semăn cu el însă nu-mi văd viața fără acest bărbat care m-a învățat să iubesc, ne iubim atât de mult încât suntem geloși și pe cine nu ar trebui, însă totul se datorează iubirii mari dintre noi, am avut multe conflicte dar nimic nu ne poate desparți, și, așa cum de nenumărate ori mi-a dovedit că ma iubește călcându-și pe orgoliu și demonstrându-mi că nu poate renunța la noi, e rândul meu să-i declar public că nu am simțit niciodată atâta fericire, nu am găsit niciodată atâta bunătate, înțelegere, căldura într-un singur om cum s-a întâmplat sa găsesc la tine, Bogdan.

Te iubesc orice s-a întâmplat sau urmează sa se întâmple între noi, ești bărbatul care m-a schimbat, vreau sa trăim împreună toată viața, ești o bucata din mine și nu aș putea sa rezist fără tine nici o zi!”, a mai spus Larisa Munteanu.

(VEZI ȘI: CUM A REUȘIT ”PRINȚESA MANELELOR” SĂ-L ZĂPĂCEASCĂ DE CAP PE DANI MOCANU. A RENUNȚAT LA HAINE ȘI…)