Larisa Popa a făcut senzație pe străzile Capitalei! Mai mulată de atât nu se poate

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Fosta mână dreaptă a lui Pescobar, „Nașul Racilor”, Larisa Popa s-a mutat cu jobul la Nuba, dar continuă să impresioneze cu fizicul său atent întreținut și „ajutat” cu câteva investiți pe ici-pe colo, prin punctele esențiale. Exact punctele pe care le admiră publicul CANCAN.RO, care evident va aprecia pozele ce urmează în acest articol. Larisa arată TOP și poartă o ținută care permite să se vadă tot… topul.

Ambițioasă ca un general de armată, Larisa Popa înaintează pe stradă prinsă într-o conversație importantă pe telefon. E firesc, specializarea sa este de „public relations”, hosting, evenimente, și e cât se poate de bună pe felia ei de business. Să ne amintim doar seara în care l-a ademenit pe Mahmut Orhan cu noile sale atuuri feminine, care au costat-o ceva, dar fac toți banii. Se vede cât se poate de limpede ce impact are noua siluetă asupra trecătorilor, pentru că un domn amator de forme clasice întoarce capul și schițează un zâmbet de connaisseur. Netulburată, Larisa merge mai departe, ocazie cu care observăm și noi la ce se uita domnul cu atâta interes.

Larisa Popa cu un outfit foarte mulat

A trecut ceva timp de când se ocupa de clienți la Taverna Racilor, și-a adus și câteva îmbunătățiri, dar Larisa Popa rămâne aceeași tânără cu potențial uriaș, nelipsită la petrecerile de pomină și mai ales de fițe din România. Și fițe nu înseamnă doar lux, înseamnă și un pic de „Balkan touch”, cum a fost cu sarmalele împărțite la petrecerea lui Mahmut Orhan, imaginile delicioase și la propriu și la figurat pot fi accesate AICI.

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Larisa Popa e chitită să-și facă pașii zilnici!

Evident, noua siluetă a Larisei este ceva de vis, dar nu e ușor de întreținut. Nu ne mirăm, deci, că Larisa merge într-un ritm alert și poartă încălțăminte de power walk. Sigur vrea să-și facă cei 10.000 de pași pe zi, iar outfitul pare ceva cumpărat și pentru mers la sală, nu doar așa de zi cu zi. Acesta e ingredientul unei siluete stabile: sportul! Mai puține sarmale, mai mult cardio. Să sperăm că Larisa va reuși să-și păstreze constant numărul de kilograme, ca să continue să ne încânte cu obrăznicătura aceea de siluetă!

În rest, Larisa nu pare să fie preocupată de mare lucru. Își vede de destinația ei, cu gentuța Yves Saint Laurent pe umăr și telefonul în mână, mergând țintă spre treburile ei de zi cu zi. Larisa Popa este genul de persoană care nu se blochează în dezbateri interioare inutile, în oscilări de raționament, sau în ezitări neproductive. E pe stilul punct ochit punct lovit, exact ca un pescar care prinde din prima prada în harpon, ca să facem o analogie din sectorul culinar în care s-a consacrat, pescăria.

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