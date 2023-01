Larisa Udilă se vrea mamă a doua oară, dar amână momentul: “Săracul, nu vreau să-l pedepsesc!”

Larisa Udilă se numără printre mămicile tinere din showbiz, dar nu vrea să se oprească la un singur copil. Îl are deja pe micuțul Milan, însă fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu își vede viața fără o fetiță. Nu de alta, dar băiețelul prea trage să petreacă momente cu ea, în timp ce soțul Alexandru Ogică nu beneficiază de atât de multă atenție, a glumit Larisa Udilă în interviul exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO.

Planul nu este aplicabil, însă, într-un viitor foarte apropiat, spune influencerița. Principalul motiv pentru care Larisa și partenerul de viață amână marele moment este chiar Milan, copilul cuplului. Fashionista vrea să se concentreze pe buna creștere a băiatului, dar lucrează și la planul ei de a concepe o surioară pentru cel pe care îl oblojește.

Larisa Udilă se vrea mamă de fetiță, dar amână momentul: „Săracul Milan, nu vreau să îl pedepsesc!”

CANCAN.RO: Spuneai într-un interviu anterior că tu ți-ai dori și o fetiță. Ți-ai dori o fetiță ca să vă îmbrăcați „matchy”?

Larisa Udilă: Nu, mi-aș dori o fetiță pentru că eu dintotdeauna, cei care mă cunosc, știu că mi-am dorit băieți, mi-am dorit numai băieți. Am zis că eu niciodată nu o să am fată. Acum, când am băiat, îmi dau seama că ar trebui să fac și o fată pentru că soțul meu practic nu o să aibă un copil, pentru că băiatul vrea doar la mine.

CANCAN.RO: Nu se joacă și ei fotbal, ca băieții?

Larisa Udilă: Vrea și la el, glumesc, nu e chiar așa, dar se vede în ochii lui sclipirea aceea când mă vede, e foarte mămos. Îmi și place, ziceam că n-o să vreau ca băiatul meu să fie mămos, dar când îl vezi așa îți place un pic.

CANCAN.RO: Lucrezi la fetița aia sau e doar la nivel de idee?

Larisa Udilă: E la un nivel de idee extrem de îndepărtat, adică nu acum.

CANCAN.RO: În următorii doi ani?

Larisa Udilă: Mai bagă!

CANCAN.RO: Păi după nu mai ai răbdare să o crești!

Larisa Udilă: De ce nu? Tocmai, că atunci te stabilizezi din toate punctele de vedere, ești mult mai liniștit, ai mai mult timp. Să fac acum încă unul, ca să ce?

Să stea non-stop tot așa cu mama, să nu am timp de el? Nu! De abia am timp de Milan, dar de alt copil?! Săracul, nu vreau să îl pedepsesc!

