Larisa Uţă a redeschis scandalul, iar acum… Alin Oprea o desfiinţează: „O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare”

Alin Oprea o desfiinţează pe fosta soţie, după ultimele declaraţii pe care aceasta le-a făcut în spaţiul public. Cei doi au divorţat în 2021, iar la vremea respectivă au fost implicaţi într-un scandal mostru care părea că a ajuns la final. Acum însă, artistul mărturiseşte că nu este dispus să mai accepte atacurile fostei partenere, motiv pentru care i-a dat o replică usturătoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu solistul care a spus partea sa de adevăr.

Alin Oprea și Larisa Uță s-au cunoscut în 1997, iar doi ani mai târziu au devenit soţ şi soţie. Au împreună doi copii, pe Adrian și Melissa Sarah, care locuiesc în prezent în Londra alături de mama lor. Păreau o familie fericită, însă în 2021 au ales să se separare. La momentul respectiv s-au acuzat reciproc de infidelitate, artistul reuşind să dovedească cele spuse. Larisa a părăsit ţara alături de copii, s-au mutat în Marea Britanie, într-un apartament cumpărat de artist.

Alin Oprea îi dă replica fostei soţii

Recent, Larisa Uţă a revenit în România şi a simţit nevoia să-şi descarce sufletul în cadrul unui podcast, vorbind despre trecutul pe care artistul credea sau spera că l-au îngropat. Dezvăluirile femeii l-au făcut pe Alin Oprea să ia atitudine, pentru că, mărturiseşte acesta sunt lucruri neadevărate, menite să îi strice în continuare imaginea pe care şi-a creat-o în mulţi ani de muncă!

„O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare, purtând voalul ipocriziei și masca victimizării. Un podcast cu declarații absurde și contradictorii, în care fosta soție nu a urmărit nimic altceva decât să provoace suferință și să-mi afecteze imaginea, cu acordul și sprijinul copiilor, folosind atacuri mârșave asupra celor mai sensibile puncte ale mele.

Apariția ei marchează o schimbare de strategie, de la un război cu aspect atât subteran, cât și deschis, la o ‘pace condiționată’, în care să-și impună propriile reguli, în schimbul reabilitării mele în fața copiilor. Această femeie nu face nimic fără un scop personal foarte precis, în cazul de față îndepărtarea mea de actuala soție și aproprierea de complezență a copiilor, în scopuri strict materiale.

Cunosc aceste scene dramatice, am fost sub influența lor toată viața, îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum, în sfârșit, m-am trezit. Toată mascarada și teatrul decadent prezentat, salturile bruște între stări emoționale extreme sau tranziția rapidă de la rolul de călău la cel de victimă, au un singur scop: să impresioneze un interlocutor neavizat (vezi Bursucu’)”, a declarat Alin Oprea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Artistul regretă căsătoria cu Larisa Uţă

Deşi nu a dorit să redeschidă acest capitol trist din viaţa lui, Alin Oprea s-a văzut nevoit să explice cum a stat, din perspectiva lui, situaţia. Cântăreţul mărturiseşte că el are dovezi pentru toate lucrurile despre care a vorbit de-a lungul timpului referitoare la fosta relaţie, din acest motiv a decis să pună capăt căsniciei.

Mai mult, solistul trupei Talisman regretă faptul că nu poate avea o relaţie bună cu copiii săi, însă acest lucru nu este posibil din cauza mamei lor.

„Nu doresc să dau replică unei mahalagioaice, având în vedere modul „jmecheresc” de a-și construi discursul, însă repet trei elemente esențiale care au dus la un divorț fără cale de reconciliere:

1. Peste 10 infidelități demonstrate cu dovezi de necontestat (dovada interceptărilor DNA).

2. Caracterul diabolic și temperamentul agresiv.

3. Modul abject în care a pus mâna pe averea mea, în care m-a scos afară din propria casă și în care a manipulat copiii de la vârste fragede, modelându-i după propria personalitate.

Am văzut un personaj malefic ce și-a sacrificat copiii și cariera acestora din orgoliu, disperat că a ajuns pe fundul sacului, care trăiește în trecut și care prezintă o realitate proprie, de multe ori iluzorie. Ea nu se poate împăca cu fericirea și renașterea mea, mă vede monstru fără scrupule, pe copii niște îngeri înaripați și pe ea buricul pământului. Nu are coerență, acuză dar nu prezintă dovezi, are o narațiune pur subiectivă, cu rafale de jigniri, denigrări, amănunte intime fără perdea și grosolănie generalizată.

Am asistat la un show degradant, de care mi-a fost mie rușine și care m-a determinat să realizez că singurul meu regret în viață este că am întâlnit-o și că am comis greșeala de a o lua de soție. Consider că femeia asta a fost blestemul vieții mele și mi-aș dori să nu mai aud de ea niciodată”, a mai dezvăluit artistul.

