Episodul pe care podcastul „Altceva cu Adrian Artene" îl propune acum e despre formația Talisman. Invitat a fost Alin Oprea, de la Talisman, artistul care și-a deschis sufletul și a dezvăluit, în exclusivitate, cum a încercat, de mai multe ori, să reunească trupa, însă, de fiecare dată, fostul lui coleg, Tavi Colen, a refuzat.

Furori a făcut trupa Talisman cu melodiile sale de neuitat, doar că între cei doi mari cântăreți, Alin Oprea și Tavi Colen s-a produs ruptura. A fost un adevărat război al declarațiilor între ei, spiritele s-au mai calmat, dar cale de împăcare nu ar mai fi. Alin este cel care ar fi propus, în mai multe rânduri, revenirea pe scenă în formula pe care fanii Talisman au aplaudat-o concert după concert.

Talisman a dispărut de ziua lui Alin Oprea

De altfel, Alin Oprea avea să facă dezvăluirile în podcastul Altceva, moderat de Adrian Artene. A povestit cum a vrut o primă reunire a trupei, cum a eșuat, cum au urmat și celelalte tentative. Întrebarea pe care fanii formației și-o pun, probabil, zi de zi: îi vor mai vedea, vreodată, împreună pe scenă pe Alin oprea și pe Tavi Colen?

Răspunsul vine imediat de la Alin Oprea. ”Eu am admis asta dintotdeauna! Din prima zi când am plecat. Era ziua mea când am plecat. Și am zis: vino măcar la ziua mea înapoi. Asta e formația! Dar nu a venit. A venit doar să ia niște cabluri care îi trebuiau de la mine.

Au fost vreo trei tentative de a reuni trupa, turneul Talisman 20 de ani, și era un turneu foarte tare, era Phoenix – 50 de ani, Vacanța Mare – 30 de ani, Talisman – 20 de ani. Și atunci i-am propus: lumea ne așteaptă, la 20 de ani! Indiferent ce facem pe urmă, că vrei să rămâi mai departe sau te întorci la proiectul tău personal, dar oamenii aici vor, ai onorariile, cât vrei, cum vrei, nu am avut probleme de bani sau de așa ceva. A transmis că nu mai cântă niciodată cu Alin Oprea, pentru că … ”, a spus Alin Oprea.

Ultima tentativă, eșuată: ”Nu m-a sunat!”

A urmat o nouă încercare, după divorțul lui Alin, fosta soție având, după spusele lui, un rol destul de mare în destrămarea trupei.

”Eu nu contrazic pe nimeni și nu judec pe nimeni, a mai fost o variantă acum, după ce am avut divorțul, într-adevăr, fosta soție a fost un impediment major între noi, a jucat un pic urât între noi și ne-a pus în niște situații de conflict. Sigur, a contat și asta la îndepărtarea noastră unul de celălalt și, dispărând elementul presupus distructiv dintre noi, putea fi reluată colaborarea.

Chiar am avut o afirmație publică atunci, că-l aștept cu mare drag să vorbim și să reluăm activitatea, considerând momentul oportun pentru fanii noștri. Dar nu a sunat. Dar să-ți spun ceva, pentru mine și formația Talisman, Tavi e neutru”, a spus Alin Oprea.

