Laszlo Balint, nemulțumit după remiza cu FCSB: „Este un pic dezamăgitor!”

Laszlo Balint, antrenorul principal al formației UTA Arad, s-a arătat nemullțumit de remiza pe care elevii săi au înregistrat-o cu FCSB, scor 1-1 (1-0), într-un meci contând pentru runda a triea.

Gazdele au deschis scorul prin olandezul Desley Ubbink (min. 20), cu un şut din marginea careului, deviat de fundaşul Denis Haruţ. Ambele formaţii şi-au creat ocazii de gol, iar FCSB a reuşit egalarea în minutul 90, prin Ianis Stoica, cu un şut din colţul careului mare, profitând şi de plonjonul tardiv al portarului Florin Iacob.

„Este un pic dezamăgitor, am scăpat trei puncte importante printre degete. Vreau să îi felicit pe băieți pentru efortul depus și jocul pe care l-am făcut. Zic că am produs multe momente de fotbal bun, am reușit să practicăm un joc defensiv eficient împotriva unor jucători cu calitate individuală foarte bună. Trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor, este un punct câștigat. Am avut situații în care puteam să ne desprindem, și ei au mai avut ocazii importante înainte de gol. Trebuie să mergem cu încredere la Botoșani pentru toate cele 3 puncte”, a declarat Laszlo Balint, antrenorul principal al formației UTA.

Cele două echipe au acelaşi bilanţ în acest debut de campionat, o victorie şi două egaluri.

Program etapa 3 Liga 1 sezon 2021-2022

Gaz Metan Mediaş – FC Argeș 2-2

Rapid – Farul Constanţa 0-0

FC Voluntari – „U” Craiova 1948 2-1

CFR Cluj – Chindia Târgovişte 1-0

Universitatea Craiova – FC Botoşani 1-2

UTA Arad – FCSB 1-1

Luni, 2 august

ora 18:30 Sepsi OSK – CS Mioveni

ora 21:30 Dinamo Bucureşti – Academica Clinceni