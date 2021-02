Laura Andreșan, darâmată de durere și dor, după moartea tatălui său: „Te iubesc sa nu uiți, ai auzit?”

Chiar dacă Laura Andreșan este de obicei o fire veselă, dar zilele trecute a picat în butoiul cu melancolie. Și asta pentru că îi este dor de tatăl ei, care a murit în urmă cu ceva vreme.

Așadar, în ziua în care părintele fostei iubite Grasu XXL ar fi împlinit 65 de ani, pe 7 februarie, Laura a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a emoționat pe toți fanii ei.

„Vai tata iubit dor ne ești, IN FIECARE ZI, tata drag, ești gândit și dorit. Măicuța te știe acolo unde ai lăsat-o, te vede uneori sezand pe scaunul de la magazin, făcând planuri pentru ziua de mâine.

Raresucu te caută te fiecare data când are nevoie de cel mai bun pretenas al lui, iar eu tata… eu tata, eu trag de mintea mea sa nu uit vreodată ce mi-ai zis in fiecare zi cât ai fost pe pământ, mi-ai zis-o tata drag și ultima oară “te iubesc sa nu uiți, ai auzit?”, a scris Laura Andreșan.

Ce îi plăcea să îi facă fiica sa, de ziua lui

Dar asta nu este tot. Laura a dezvăluit și ce prefera să îi facă tatălui său, de fiecare dată când era ziua lui. „No, tata ce crezi? De dimineața am văzut ca au înflorit narcisele acelea ajunse din greșeală” la mine in casa. Azi tata, azi când tu ai fi împlinit 65 de ani, dacă cerul nu avea așa mare nevoie de tine…

Mulțumim pentru flori tata, au ajuns la fetele tale, era și cazul… sincer acum, ca prea parca toată săptămâna ti-ai cadorisit doar feciorul. Na, uite tata… ca am reușit si te-am “urecheat” de ziua ta, așa cum îți plăcea.”, a mai adăugat fosta iubită a lui Grasu XXL.

