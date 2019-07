Laura Cosoi, prima declarație despre Gina Pistol. Actrița s-a iubit 5 ani cu Smiley: “Gina?! Doamne ferește. Cum să..”

Cu toate că erau unul dintre cele mai iubite cupluri, cei doi au pus capăt poveştii de iubire fix când majoritatea fanilor aşteptau ca cei doi să anunţe nunta. Între timp, Laura s-a căsătorit, iar Smiley nu s-a mai afişat cu nici o altă iubită oficială, confirmând ceea ce susţineau mulţi apropiaţi ai acestuia, cum că Smiley a suferit enorm după Laura, fiindu-i greu să-şi refacă viaţa alături de altă femeie. Deşi multă lume s-a întrebat de atunci care a fost motivul despărţirii celor doi, acum s-a aflat în sfârşit adevărul, mărturisit de actriţă într-un interviu pentru revista tango.

“N-ai cum să fii în umbra unui om în momentul în care amândoi pornesc la fel. Dacă aş fi început relaţia cu el acum, erau cu totul alte poveşti. Când am început noi relaţia, eu eram actriţă, dansam, iar el era un cântăreţ din trupa Simplu, să nu uităm asta. Nu era Smiley de azi. Eram doi tineri care au început o relaţie. Nu cred că era niciunul mai îndrăgit decât celălalt. Repet, nu era situaţia de acum. Treptat, el a devenit foarte îndrăgit şi merită asta. În momentul în care ne-am despărţit, am simţit că m-am deblocat, asta e un cuvânt pe care îl folosesc foarte des când mă raportez la noi, am simţit că mi s-a luat un văl de pe faţă, au început să funcţioneze lucrurile pentru mine aşa cum îmi doream, întru totul. Eu, când mă uit în anumite poze din perioadă aceea, nici nu mă recunosc. Nu am simţit că sunt în umbra lui nicio secundă, dar am simţit că m-am deblocat după ce ne-am despărţit”, a povestit Laura Cosoi.