Laura Giurcanu, mărturisiri dureroase din cariera sa: ”Era greu când eram tratată ca o bucată de carne și atât”

Fotomodelul Laura Giurcanu, în vârstă de 25 de ani, a vorbit deschis despre greutățile pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale. Influencer-ul a spus și care au fost motivele pentru care a renunțat la modelling. Cum a fost tratată fosta Faimoasă de la Survivor România?

Laura Giurcanu a oferit recent un interviu în care a povestit despre ce a împiedicat-o să mai continue cu o carieră în modelling. Influencer-ul a mărturisit și cât de repede s-a maturizat, odată ce a atins culmile succesului.

Cu ce greutăți s-a confruntat Laura Giurcanu în cariera de modelling

Fosta Faimoasă de la Survivor România a spus că s-a maturizat brusc și devreme. Deși a plecat din țară la vârsta de 14 ani, Laura a menționat că a știut să aleagă ce este bine, dar și ce este rău pentru ea. Mai mult, blondina a mai mărturisit că în industria în care a lucrat, fotomodelele erau tratate ca pe niște bucăți de carne, nu ca pe niște oameni.

”Cu siguranță m-am maturizat brusc și devreme, dar am făcut și sport de performanță înainte și, cumva, eram pregătită pentru această responsabilizare. Am trăit lucruri foarte interesante și sunt recunoscătoare pentru educația și valorile întipărite de părinți. Chiar dacă eram departe de casă, am luat decizii bune și am avut grijă de mine. Era greu când eram tratată ca o bucată de carne și atât, însă asta e valabil și acum, așa este construită industria”, a declarat Laura, în timpul interviului.

De ce a renunțat Laura Giurcanu la cariera de modelling

Laura Giurcanu a renunțat la cariera de fotomodel pentru a putea să se exprime liber și să fie deschisă în fața oamenilor. Așa că, blondina a decis să își creeze un vlog, din care, la un moment dat, a început să și câștige bani.

”Am renunțat la modelling pentru că voiam mult să mă exprim, să vorbesc și să scriu, să fiu deschisă și sinceră în fața oamenilor, iar la ceva timp după ce am făcut asta, a început să fie și monetizat, lucru care mi-a permis să pot renunța la modelling și să mă focusez pe ceva ce îmi aducea mai multă bucurie atunci. Acum îmi e dor și e posibil să îi mai dau o șansă, chiar m-am gândit mult la asta când eram plecată. Văd totul mult mai diferit acum, cu maturitate”, a mai povestit Laura, pentru VIVA.

