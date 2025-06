Lauren Sánchez, logodnica lui Jeff Bezos, și-a cumpărat ținute românești. Piesa vestimentară care i-a cucerit inima

Lauren Sánchez, logodnica miliardarului Jeff Bezos, a reușit să capteze toate privirile la petrecerea sa de burlăciță organizată în Paris, unde au fost prezente numeroase celebrități internaționale, printre care Kim Kardashian și Katy Perry. Ce a atras în mod special atenția a fost alegerea unei ținute create de un brand românesc, Murmur, recunoscut pentru estetica sa retro-senzuală și sofisticată.

Deși evenimentul a avut parte de un public exclusivist și numeroase opțiuni din partea marilor case de modă internaționale, Sánchez a ales să îmbrace o creație 100% românească, confirmând astfel ascensiunea designerilor din România pe scena fashion globală. Alegerea nu a fost întâmplătoare: ținuta selectată a respectat tema petrecerii – „alb imaculat” – și a fost în deplină armonie cu stilul elegant, feminin și ușor vintage al brandului Murmur.

Citește și: Scandal monstruos în jurul nunții lui Jeff Bezos. Miliardarul a fost nevoit să schimbe locația marelui eveniment din motive de securitate

Ținuta aleasă a fost formată din două piese: o fustă creion clasică, confecționată din satin fin, cu șireturi laterale care adaugă un detaliu senzual subtil, și un top cu un croi ce amintește de corsetele anilor ’50, completând perfect silueta clepsidră a viitoarei mirese. Întregul ansamblu a reușit să transmită o imagine de eleganță atemporală, cu accente moderne și rafinate. Deși are un aspect couture, prețul total al ținutei a fost surprinzător de accesibil, în jur de 3.000 de lei, piesele fiind disponibile și în colecția curentă a brandului, nu create special pentru acest eveniment.

„Suntem vizibili în America de foarte mulți ani, de prin 2012. Încă de la început am avut rochii purtate de Beyonce, Madonna, ele aflând de noi de la showroomul din Los Angeles. În acest fel ne-au cunoscut un număr foarte mare de stiliști de vedete foarte mari, printre care stilista viitoarei soții a lui Jeff Bezos.

Echipa noastră am primit o cerere directă de la ea pentru petrecerea de burlăciță din Paris. Am trimis undeva la 15 ținute, din care s-a ales una. Ea cu siguranță a avut mai multe opțiuni de ținute, dar pentru apariția publică cu toate celebritățile lângă ea, de la Kim Kardashian la Katy Perry, a ales să ne poarte . Cumva a fost dintre ținutele cei mai spectaculoase pe care le-a ales.

A fost cererea pe ținute albe. Și-a dorit să meargă pe estetica brandului, cu accente foarte puternice pe piese feminine. Semnătura noastră merge pe materiale satinate, pe zona de cupe cu detalii mici de retro. Adică au căutat o estetică feminină, clepsidră, care să-i avantajeze corpul.

Ținuta aleasă este una dintre piesele noi în line-up, adică nu am creat ceva special pentru ea. Sunt niște produse pe care noi le avem și în magazin și pe site. Cererea a venit astăzi, să zicem, pentru 15 ținute, care să fie livrate mâine în New York. Deci am avut cererea de pe o zi pe alta.”, a declarat Alexandra Marinescu, Sales & Marketing Manager, pentru FANATIK.