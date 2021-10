Laurențiu Duță, pe mâinile medicilor. “Am venit pentru un tratament!” Ce se întâmplă cu membrul trupei 3 Sud Est

Laurențiu Duță a ajuns pe mâinile medicilor. Din fericire, nu se confruntă cu o problemă de sănătate. Membrul trupei 3 Sud Est a început un tratament de implant de păr și este optimist că acesta va da rezultatul scontat.

De o bună perioadă, Laurențiu Duță are probleme cu căderea părului, motiv pentru care a decis să meargă la un specialist, pentru a-i oferi un tratament. A ales o clinică pe care au vizitat-o mai mulți artiști autohtoni și care, la final, s-au declarat mulțumiți de rezultat.

Astfel, în zilele următoare, membrul trupei 3 Sud Est își va face implant de păr. O astfel de intervenție costă între 3.000 – 5.000 de euro, în funcție de medici și de țara unde are loc.

“Am venit pentru un tratament de implant de păr și am petrecut o zi plăcută alături de o echipă de profesioniști. Mulțumesc, medicilor și întregului personal”, a spus Laurențiu Duță pe pagina sa de Instagram.

În aprilie, Laurențiu Duță a fost infectat cu COVID

Laurențiu Duță a fost diagnosticat, în primăvară, cu coronavirus. Din fericire, față de Mihai Budeanu, colegul său de trupă, a contractat o formă ușoară a bolii și s-a tratat în confortul propriului domiciliu.

“Am trecut prin Covid. Este prima zi în care am ieșit din casă, după perioada de izolare. Din fericire, am avut o formă destul de ușoară, în afara unor accese de tuse chinuitoare, care au durat vreo zece zile. N-am avut alte simptome”, a declarat, la mijlocul lunii aprilie, Laurențiu Duță.

“Susțin vaccinarea, ba mai mult, cred pe mine m-a ajutat faptul că eram vaccinat cu prima doză în momentul în care m-am îmbolnăvit. M-am vaccinat cu AstaZeneca, iar rapelul îl am programat pe 11 mai. Am amânat puțin, dar o să merg până la capăt”, a mai spus Laurențiu Duță.