Laurențiu Reghecampf, mândru de fiul său cel mai mic. Fotografia de familie apreciată de mii de fani

Laurențiu Reghecampf debordează de fericire, acesta sărbătorindu-și ziua de naștere alături de familie. Antrenorul se mândrește cu fiul său și al Corinei Caciuc, acesta postând pe contul său de Instagram, cu numai câteva ore în urmă, o alături de fiul său și de mama acestuia, femeia care l-a făcut tată de baiat pentru a treia oară.

Fotografia de familie postată de Reghe a fost apreciată în numai câteva ore de mii de fani, mai ales că bebelușul lui și al Corinei Caciuc a moștenit ochii albaștri ai mamei, acesta arătând ca o păpușă vie.

Mesajele de la fani au ”curs”

”Felicitări, omule! Ți-ai ascultat inima, ai ales cu sufletul si ai dovedit că “Banii chiar nu aduc fericirea!” Sa fiți fericiti până la adânci bătrâneți! 👏”, ”Ce copilaș frumos, să vă trăiască și să fie sanatos! La mulți ani fericiți și sănătoși!”, ”O familie minunată! La mulți ani sănătoși și fericiți!”, ”Ce copil frumos! Să fie sănătos și sa va bucurați de el și el de voi!”, ”Bună ziua dragilor sunteți minunați vă doresc multă sănătate îngerașul este o minune și tu Corina arăți superb dar și Târgovișteanul meu Reghecampf vă transmit tot ce e m-ai bun din inima Telavivului”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Laurențiu Reghecampf le-a primit pe rețeaua de socializare.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Invitat în cadrul podcastului “Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, tehnicianul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Sursa foto: Instagram