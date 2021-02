Laurette, mărturisiri dureroase despre drama trăită: ”Am dormit două zile cu fetița mea în mașină”

Deși acum este fericită și împlinită, de-a lungul vieții sale Laurette a fost pusă la încercare. Mulatra a făcut, recent, mărturisiri dureroase despre drama pe care a trăit-o în urmă cu câțiva ani.

Și-a dorit să-și facă o familie, dar lucrurile au luat o turnură urâtă. Laurette și fostul ei iubit trăiau o poveste frumoasă de dragoste. Totul mergea ca pe roate, însă în momentul în care fetița lor a venit pe lume, totul s-a năruit.

Tatăl copilului ei s-a schimbat radical, iar atunci Laurette a decis să pună capăt relației.

”Mi-am dorit mult să îmi construiesc o familie. I-am cerut sfaturi mamei mele dacă să păstrez copilul și mi-a spus că „Da”. Iar atunci când s-a născut, a început să se schimbe. Au început problemele și ne-am despărțit. Toată încrederea și iubirea s-au năruit. Și am încercat să lupt singură cu un copil și mi-a fost foarte greu. Acum sunt un om fericit”, a declarat Laurette în cadrul unei emisiuni TV.

Laurette și-a luat fetița, hainele și cățelușul pe care îl avea și a plecat din casa în care locuia cu fostul ei iubit. Mai multe zile la rând, împreună cu fetița ei, mulatra a dormit în mașină. A avut nevoie și de ajutor specializat pentru a se pune pe picioare, deoarece era dărâmată și nu știa încotro s-o apuce.

”Când m-am despărțit de tatăl fetiței mele, am plecat cu hainele, copilul și cățelul. Am stat 2 săptămâni cu hainele în mașină, am dormit în mașină. Mi-am sunat cea mai bună prietenă. Nu mai aveam unde să stăm (n.r. cu fetița). Eu am stat 2 zile în mașină, am încercat să mă reculeg. Am spus „Acum, ce fac?” Am fost la psiholog 2-3 săptămâni. Am stat în mașină 2 zile și 2 nopți, m-am dus la prietenă. O parte din haine au rămas în mașină și o parte la ea. O săptămâna am stat în pat. Am stat la ea acasă și am pus pe hârtie ce aș putea face în momentul acela”, a mai spus Laurette.

Laurette, colaborare muzicală cu Tzancă Uraganu

Laurette a luat o decizie radicală! Mulatra a hotărât să se axeze mai mult pe viața profesională și a muncit pe brânci în ultima vreme. Iar sacrificiile ei sunt pe cale să fie răsplătite. Și asta pentru că Laurette a lansat o piesă nou-nouță. Nu singură, însă, ci în colaborare cu nimeni altul decât… Tzancă Uraganu.

Manelistul a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Laurette, pentru că i s-a părut că stilul mulatrei s-ar plia de minune cu noua piesă. La filmările videoclipului, vedeta a mărturisit că s-a distrat copios. Cei doi au fost surprinși în ipostaze incendiare, iar toată lumea așteaptă cu sufletul la gură marea colaborare.

”Mă ocup de cariera mea muzicală pentru că mă implic foarte mult. Săptămâna viitoare lansez o piesă cu Tzancă Uraganul, am filmat videoclipul, am filmat piesa, ne-am distrat foarte mult la videoclip, e pe opulență. În piesă sunt acolo foarte sexy, încerc să-l cuceresc pe Tzancă Uraganu, încearcă să mă țină la cratiță, dar nu are cum, eu sunt o femeie sexy, trebuie să mă ducă prin lume”, a spus Laurette.