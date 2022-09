Tzancă Uraganu’ a avut mare eveniment la începutul săptămânii trecute. Nu a cântat, așa cum poate ați crezut, a fost naș și a ”marcat” cash-ul pe dedicații. Laviniei de la „X Factor” i-a ”pasat” teancul, pentru că ea a încins, în acea seară, atmosfera. Distracție cât cuprinde, până când manelistul și-a văzut… sosia! Bărbatul, alături de care avea să se și pozeze, amuzat fiind de asemănare, era chiar soțul Laviniei. CANCAN.RO are detalii și imagini savuroase și vi le prezintă, în exclusivitate.

Tzancă Uraganu’ și-a întâlnit sosia! Doar că e varianta fără barbă! S-a întâmplat la o petrecere, unde atmosfera era întreținută chiar de soția lui Tzancă, pardon, soția sosiei lui Tzancă! Manelistul, care a ajuns la eveniment alături de iubită, Marymar, a dat chiar dedicații, iar ”mireasa” lui avea să fie ridicată în slăvi, pentru frumusețea ei.

Dedicațiile au curs, iar Tzancă s-a băgat, pentru că musai a vrut un cântecel, că, deh, postura de naș obligă.

Tzancă Uraganu’ cu barbă vs Tzancă fără barbă

Petrecerea s-a întins frumos, dar, la un moment dat, Tzancă a fost ”furat”! Lavinia de la „X Factor” nu a rezistat tentației de a-i face manelistului o poză, dar alături de Bogdan, bărbatul ei, sosia lui Tzancă, fără barbă.

Cântăreața avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, cum a aflat că s-a măritat cu Tzancă. Tzancă al ei.

”Eram la niște prieteni, iar unul dinte ei mi-a spus că Bogdan seamănă cu Tzancă. Și a editat pozele cu Bogdan și cu Tzancă pe loc, le-a pus una lângă alta și … am căzut pe jos de râs toți cei care eram la masă, chiar semănau foarte bine!

Iar lunea trecută, la evenimentul unde am cântat, le-am făcut poză împreună, a fost un moment epic”, a povestit, amuzată, Lavinia.

Cum a fost ”agățată” Lavinia de „sosia” lui Tzancă

În urmă cu trei ani își intersectau Bogdan și Lavinia privirile. La un eveniment unde, firește, ea cânta.

”Eu și Bogdan ne-am cunoscut pe 3 martie 2019 la un eveniment, unde am fost invitată să cânt. Era nunta vărului lui Bogdan. Am văzut că era cu ochii pe mine încă de la început. Bineînțeles că nici prin cap nu mi-a trecut că voi fi cu el, pentru mine era ceva normal să fiu curtată, doar că, între timp, s-a dovedit că avea ceva aparte.

În pauzele dintre seturi, eu mai ieșeam la aer cu DJ-ul, care ne-a devenit și naș la logodnă. La un moment dat, văd că iese și Bogdan, iar eu, în momentul acela, căutam o brichetă. Imediat s-a oferit să mă ajute, desigur, el profitând de situație, a intrat în vorbă cu mine. Atunci am început prima noastră conversație, mi-a spus că lucrează la ANAF, doar că pe mine prea puțin m-a interesat aspectul acesta.

Important este într-o relație să iubești și să comunici. Mi-a cerut numărul de telefon, spunând că poate are nevoie la vreun eveniment.

Nu era nicio problemă asta, pentru că la evenimente se întâmplă des să mi se ceară numărul de telefon strict pentru evenimente. Nu mă gândeam că el avea vreun plan.

Dedicații peste dedicații pentru a o cuceri!

În seara aceea a dat dedicații toată noaptea, numai ca să stau lângă el să-i… strategie frumoasă, avem și filmări de la prima noastră întâlnire, ceea ce mă bucură enorm.

Nici a doua zi nu am scăpat, m-a sunat, bineînțeles. Am vorbit la telefon, cert este că ne-am întâlnit să mâncăm în oraș. Mi-a povestit câte ceva despre viața lui, după care eu am plecat la studio cu treabă.

Timp de o lună ne-am tot văzut. De 8 Martie a venit cu un coș mare de flori, m-a așteptat o oră în fața restaurantului unde trebuia să ajung, pentru că veneam de la alt eveniment, iar eu am întârziat pentru că am dat niște autografe, inițial, bineînțeles că nu m-a crezut, dar a înțeles cum stă situația.

Nici în ruptul capului nu m-am gândit că vom fi împreună, nici de mână nu îl lăsam să mă țină, dar să mă sărute! Acum, amândoi ne amuzăm teribil.

Și, uite așa, după șase luni m-a cerut de soție, am spus da, iar în 2021 ne-am logodit, urmează și nunta, doar că momentan sunt prinsă cu mai multe proiecte, iar el vine cu mine la fiecare eveniment și nu avem timp să organizam.

Este mare lucru ca omul de lângă tine să înțeleagă meseria de artist și apreciez tot ce face pentru mine, ne ajutăm reciproc în orice situație, suntem foarte uniți”, a povestit Lavinia.

