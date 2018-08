Lavinia Pârva, prima apariție după ce s-a spus că este gravidă

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit vara trecută, iar recent au apărut zvonuri că cei doi așteaptă un copil. Cântăreața a mărturisit într-un interviu că un copil este binevenit în viața ei și a soțului său. Vedeta s-a declarat fericită atât cu viața ei profesională, cât și cu cea personală. Imediat, fanii și presa au speculat că Lavinia Pârva este gravidă.

Vineri (3 august), frumoasa brunetă a postat o imagine din vacanță, în care se vede că silueta ei nu a suferit modificări. Îmbrăcată în pantaloni scurți și un maiou lejer, Lavinia Pârva nu pare să fi pus kilograme în plus, după zvonurile că ar fi însărcinată cu copilul lui Ștefan Bănică Jr. (Citește și Lavinia Pârva, noi dezvăluiri despre căsătoria cu Ştefan Bănică)

„Orice femeie își dorește la un moment dat un copil!”

„Echilibrul este cel mai important lucru in viata. Toate vin atunci cand trebuie sa vina si daca trebuie sa vina. Am o meserie care imi place foarte tare, am o familie frumoasa, am prieteni minunati in jurul meu si sunt sanatoasa. Niciodata nu mi-am proiectat nimic si nu mi-am facut planuri in niciun sens. Orice femeie la un moment dat isi doreste un copil, dar eu am spus-o clar, treaba asta vine cand e momentul. Cu siguranta ca e binevenit, daca Dumnezeu vrea, copilul va veni in viata noastra. Noi suntem la fel de fericiti ca inainte de a face acest pas.

Cred ca e o chimie intre noi doi, o compatibiitate. Fiecare om in viata intalneste un om important de la care are multe lucruri de invatat, cu care se intampla sa faca o familie. Mi-a placut mereu sa stau langa oameni de la care am ce invata.

Exista o chimie foarte frumoasa intre mine si copii. De altfel, am si deschis o scoala de dezvoltare artistica pentru copii. Nu pot sa imi dau seama de unde vine, dar vine natural.

Relatia cu copiii lui Stefan este extraordinara. S-a intamplat sa ma placa, sunt norocoasa si ne simtim foarte bine impreuna”, a povestit recent Lavini Pârva.