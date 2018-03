Lavinia Petrea va deveni mămică pentru a treia oară! Vedeta este însărcinată în cinci luni

Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou însărcinată cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales că își dorea foarte mult să aibă o familie cu trei copii.

„Al treilea copil este pe drum, sunt însărcinată în cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerăbdători să fim așa cum ne-am dorit, o familie cu trei copii. Dumnezeu a fost bun cu noi. Eu mă simt bine deocamdată, deși această sarcină a venit destul de repede după cea cu Klara și sper ca totul să fie bine și să avem încă o fetiță sănătoasă,” a mărturisit Lavinia Petrea, pentru viva.ro.

Prezentatoarea a mai povestit că a avut parte și de momente mai dificile, ca mama, dar a reușit să treacă cu brio peste toate problemele. „Au fost momente în care am trecut prin emoții și griji legate de sănătatea lor, așa cum trăiește fiecare părinte, chiar și când copilul are o răceală. Cel mai greu cred că rămâne debutul sarcinii cu Klara, când mai mulți medicii mi-au spus în decurs de zece zile că sarcina e oprită din evoluție. Am trecut prin atâtea stări și când îmi pierdusem orice speranță, s-a întâmplat minunea! Klara era acolo și iată acum are un an și patru luni. E sănătoasă, frumoasă și ne umple viața alături de fratele ei, Mathias,” a adăugat prezentatoarea.

Lavinia Petrea si procurorul Romulus Dan Varga, cel care a participat la condamnarea lui Cristian Cioacă, s-au căsătorit în secret și au împreună un băiețel pe nume Mathias, în vârstă de 4 ani, si o fetiță pe nume Klara, de aproape 2 ani.