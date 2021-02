Legătura incredibilă dintre Roberta Anghel și Cătălin Măruță. Cum a ajuns bunăciunea de la Românii au talent, pe scena de la Pro TV

Remi Martin este un acrobat stabilit în Germania, care are și origini franceze. Tânărul a obținut „Golden Buzz” din partea lui Smiley, în sezonul 11 al emisiunii „Românii au talent”.

”Mă numesc Remi Martin. Am 35 de ani și sunt pe jumătate francez, jumătate german. După ce am terminat școala, am vrut să devin actor, dar am ajuns artist de circ. M-am uitat la foarte multe spectacole Cirque du Soleil, la televizor. Am fost mereu atras de lumea circului. Cred că este o lume minunată, unde sunt posibile multe lucruri.”, a mărturisit Remi.