Legătura neştiută dintre Dinu Maxer şi Rona Hartner! S-a aflat tot după moartea ei

Rona Hartner s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, după o luptă cumplită cu boala nemiloasă. Cancerul a răpus-o pe artistă, când nimeni nu se aștepta. Toată lumea spera la o minune, însă aceasta nu s-a înfăptuit. Vestea dureroasă a picat ca un trăsnet peste familia actriței, peste cei apropiați și chiar peste întreg showbizul de la noi. Ce legătură avea regretata cântăreață cu Dinu Maxer? S-a aflat abia acum, după moartea ei.

Vestea pierderii Ronei Hartner a întristat o țară întreagă. Vedeta s-a stins din viață, după o luptă grea cu boala. A fost răpusă de cancer, după lungi tratamente și multe speranțe că totul va fi bine. Moartea ei a adus numai tristețe în sufletele celor dragi. Printre cei care au rămas șocați de dispariția ei s-a regăsit și Dinu Maxer. Foarte puțini oameni din lumea mondenă de la noi știau de legătura lor. Se pare că erau prieteni buni, încă din adolescență.

Artistul a fost profund îndurerat să afle că amica lui de-o viață nu mai este printre noi. Dinu Maxer a postat un mesaj plin de durere și emoții, după ce Rona Hartner și-a dat ultima suflare. Acesta a povestit anumite momente din prietenia lor, pe care nu le va uita prea curând, cu siguranță.

Cântărețul este foarte afectat de moartea Ronei și spera ca ea să se vindece de cancer, la fel cum a mai făcut-o în trecut.

„Astăzi mi-a plâns sufletul! Vestea că Rona Hartner a plecat printre îngeri m-a șocat! Reușise de atâtea ori sa păcălească boala. Ne cunoșteam din adolescență. Părinții noștri au fost prieteni apropiați…petreceri împreună…a fost nașa fratelui meu mic…. pozele sunt de la ziua mea de 14 ani sărbătorită la Rona acasă…. cea de-a doua de la o aniversare a Rindei (sora Ronei).

A fost prima care a crezut în talentul meu de pianist….Împreună în anii de liceu (fiindcă era născută în același an cu mine) am participat la „Cântarea României” (ea solista…iar eu am acompaniat-o la orgă) fiind jurizați chiar de Mihaela Runceanu.

Anii au trecut și m-a recomandat ca și clăpar într-o trupă de tineri talentați cu care am înregistrat prima piesa rock progresiv în 1993 și astfel am pornit în acest frumos drum muzical! Iată că pot spune că a fost și „nașa” mea muzicală! Eram impresionat de vocea ei de mic…ulterior m-a făcut mândru când a început să câștige premii internaționale ca și actriță!

Ne-am întâlnit deseori în showbiz, dar și la zile de naștere. Nu am ratat ultima ei zi de naștere…sărbătorită anul acesta când a schimbat prefixul…ca și mine…50 de ani! Îmi plânge sufletul….și nu pot să zic decât că îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut parte din viața mea! A fost o prietenă unică… specială… zăpăcită…talentată…. sufletistă! Nu te voi uita….”, a scris Dinu Maxer, pe Facebook.