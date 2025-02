Legătura neștiută dintre Draga Olteanu Matei și Nicolae Ceaușescu. E printre puținii români cu această ‘onoare’

Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai iubite actrițe din România, o figură emblematică a teatrului și filmului românesc. Cu o carieră de peste cinci decenii, talentul său i-a adus nu doar admirația publicului, ci și atenția unor personaje importante din istoria țării. Printre cei care o apreciau se număra chiar și Nicolae Ceaușescu. Dar care era, de fapt, legătura dintre celebra actriță și fostul lider comunist?

Cu un palmares impresionant de peste 90 de filme, 100 de producții de televiziune și 50 de piese de teatru, Draga Olteanu Matei a fost un simbol pentru români. Personalitatea sa carismatică și talentul au făcut-o să fie iubită de toată lumea, inclusiv de Nicolae Ceaușescu.

Așa cum spuneam, Draga Olteanu Matei a fost iubită de români, iar printre cei care o simpatizau s-a numărat și Nicolae Ceaușescu. Astfel, în ciuda regimului comunist, actrița a reușit să își păstreze libertatea artistică și să evite implicarea directă în politică. Când i se propunea să devină membră de partid, actrița avea mereu un răspuns pregătit.

„Cine ne-ar fi permis nouă să recităm versuri patriotice pentru Ceaușescu și să izbucnească lumea în râs?

M-aş face membră de partid, dar nu merit fiindcă nu am făcut ceva atât de extraordinar încât să merit, acest grad înalt. Aşa am spus şi aşa am scăpat de fiecare dată. Politica a fost întotdeauna departe de mine”, declara Draga Olteanu Matei.