Legenda ”Bravo ai stil!”, Silvia Popescu, declarație șoc: „În România, dacă nu freci carasul, nu ajungi nicăieri!”

Silvia Popescu a fost și a rămas un personaj de referință în istoria celui mai popular show TV de styling din România. Câștigătoarea primului sezon al competiției și al primului ”All star Bravo ai stil!”, Silvia s-a făcut remarcată prin ținutele sale extravagante, dar totodată geniale, dar mai ales prin felul său direct și non-conformist, prin care le-a făcut zile fripte atât concurenților, cât și juriului.

Invitată într-o ediție specială CANCAN EXCLUSIV, Silvia a făcut câteva dezvăluiri șoc referitoare la concursul de stil vestimentar la care a participat, dar și la modul în care s-au derulat lucrurile după ce a câștigat marele trofeu.

”Chiar nu mă ia nimeni când vreau să fac ceva cu adevărat. S-a demonstrat asta, și nu vreau să fiu nici lipsită de modestie, pentru că știu ce mă caracterizează. Dar într-adevăr, nu am fost unde trebuia să fiu. Eu trebuia să fiu… undeva pe scenă. (…) Dacă nu freci carasul, nu ajungi nicăieri în România!”, a fost doar una dintre declarațiile incendiare ale Silviei Popescu care a adăugat, referitor la cunoștințele ei în materie de styling vestimentar: ”admir foarte multă lume din România, dar pe nimeni mai mult decât pe mine. Pe locul 2, nu, dar pe locul 3, da, ar putea fi cineva (n.r în competiție cu ea). Singurele războaie pe care le-am avut în emisiune au fost datorită faptului că lumea nu înțelege când vorbești despre exterior. Eu niciodată nu vorbesc despre ce posezi tu în adâncuri, în minte și așa mai departe. Eu mă refeream strict la o ținută. Ei, ele o luau personal pentru că atât puteau ele, în mintea lor de găină”.

Cea mai mare controversă din istoria ”Bravo ai stil!”

Invitată alături de Silvia Popescu a fost și o altă concurentă care a făcut istorie la ”Bravo ai Stil”, este vorba de Alexandra Cristina Zlotea, alias Zlotii. Participantă în sezonul 5 al emisiunii de la Kanal D, Zlotii a creat una din cele mai mari controverse din istoria show-ului, atunci când a anunțat pe rețelele de socializare că va oferi o mașină drept premiu, dacă va obține 80% din voturile publicului. Inițiativa tinerei a scandalizat juriul, în special pe Cătălin Botezatu, concurentele și întreaga emisiune fiind în fapt o strategie de PR pentru a câștiga voturi, Zlotii fiind conștientă că nu va atinge oricum pragul de 80% pentru a-și respecta promisiunea făcută.

”Lumea s-a bucurat atât de tare, au fost atât de extaziați de ideea că pot avea un Mercedes fără să se ducă la muncă o zi în viața lor, încât au uitat, tată, că eu am pus o condiție la jocul ăla. Eu am spus foarte clar. Dacă eu ajung să fac procentajul de 80% voi aveți obligația de a-mi trimite dovada voturilor, iar din lista oamenilor, pe cei cu dovezile îi bag pe random și le dau Merțanul”, a explicat Zloti, care a povestit că ideea…”genială” i-a venit în timp ce stătea pe WC. ”M-am pus pe tron, ca o regină ce sunt, și m-am gîndit, hey, hai să dau o mașină giveaway, că și așa nu avem unde s-o parcăm!”

