Pe lângă zilele libere de sărbătoare legală, salariații români au dreptul și la alte zile libere atunci când au loc evenimente neplăcute. Iată câte libere plătite primesc angajații cărora le-au murit părinții sau socrii!

În România, există o mulțime de zile libere legale de care anagații pot beneficia în situații deosebite, cum ar fi decesul unei rude.

Legislația Muncii 2022 | Câte zile libere cu plată primesc salariații cărora le-au murit părinții sau socrii

Principalul cadru legislativ in care sunt reglementate zilele libere speciale este Legea 53/2003 privind Codul Muncii, denumita in continuare Codul Muncii, mai exact TITLUL III – Timpul de munca si timpul de odihna. In aceasta sectiune, art. 152 [zile libere platite] prevede urmatoarele:

La căsătoria salariatului – 5 zile

La căsătoria unui copil – 2 zile

La nașterea unui copil – 5 zile + 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură

La decesul soțului, copilului, părinților, socrilor – 3 zile

La decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi

Donatorii de sânge – conform legii

La schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități, cu mutarea domiciliului în altă locație – 5 zile

Pregătirea și susținerea lucrării de dimplomă în învățământul superior – 30 de zile concediu fără plată

Sunt unități unde angajatorii acordă zi liberă femeilor în ziua de 8 martie sau acordă zi liberă plătită pentru ziua de naștere. În companiile private lucrurile sunt puțin diferite. Angajatorului din sectorul privat îi revine obligația de a stabili aceste zile libere speciale plătite în regulamentul intern al companiei. Astfel, angajatul poate fi nevoit să completeze o cerere de concediu pentru evenimente deosebite, potrivit legislatiamuncii.manager.ro

In cazul bugetarilor, insa, o parte din aceste zile continua sa fie prevazute in art. 24 al Hotararii Guvernamentale nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, dupa cum urmeaza: