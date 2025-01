Lelia Marcu, bioenergoterapeut, despre centrii energetici ai corpului: „Fiecare celulă, fiecare punct…”

Lelia Marcu a vorbit despre centrii energetici ai corpului uman. Ce a spus bioenergoterapeutul despre aceștia? Ce ar fi ei, de fapt? Există o explicație și din punct de vedere al învățăturii ortodoxe! Vă prezentăm cele mai noi declarații, în exclusivitate pentru CANCAN Senzațional!

Toată discuția a început din momentul în care Dan Diaconescu a adus în discuție centrii energetici în corpul uman. Lelia Marcu a spus că o astfel de întrebare este capcană, mai ales pentru că sunt multe persoane care „cred în centrii energetici care nu există”.

Dan Diaconescu: Întrebați-o dacă există centrii energetici pe corpul uman.

Lelia Marcu: Este o întrebare capcană pentru mine asta. Este o întrebare capcană pentru că sunt persoane care cred în centrii energetici care nu există, dar există… Pot fi numiți centrii energetici, dar nu sunt centrii energetici. Sigur că Dumnezeu, dacă dă lumina, o dă într-un anumit fel.

Dar eu spun așa… Conform învățăturii ortodoxe, fiecare celulă, fiecare punct din organismul nostru este un centru energetic, pentru că nu există celulă din corpul uman care să trăiască fără energie. Este imposibil. Asta o știe medicina, e știința pură. E medicină pură. Fiecare celulă din corpul nostru emană energie, pentru că până la urmă celula umană, s-a demonstrat, este energie care, supusă unor anumite legi fizice, s-a transformat, a devenit celula, așa cum știe știința.

Dumnezeu a fost mai direct. Ne-a spus: „Crede și vei avea tot ceea ce ai nevoie. E suficient să crezi”.

Citește și: De ce nu trebuie să avem încredere în viziunile noastre. De unde vin, conform Leliei Marcu, rudă cu Arsenie Boca

Puțini știu că între Lelia Marcu și Arsenia Boca există o legătură de rudenie. Specialista a aflat totul de la bunica ei! Bioenergoterapeutul a recunoscut că de fiecare dată când se roagă la el primește ajutorul de care are nevoie.

„Părintele Arsenie Boca îmi este rudă, o rudă foarte pe departe, știu asta de la bunica mea. N-am știut, la vremea la care am aflat, nu am știut că este atât de important. Am auzit despre el, am vorbit cu bunica, era bunica de pe mamă. Și mi-a spus așa, în treacăt atunci, nu am știut. Dar nu mă laud cu asta, pentru că eu sunt nevrednică să fiu nepoata unui sfânt și sunt o nepoată, probabil, pe linia șasea, ceva de genul ăsta. Dar, într-adevăr, de câte ori îl rog pe Sfântul Părinte Arsenie Boca să mă ajute, mă ajută”, a mărturisit Lelia Marcu, în exclusivitate pentru CANCAN Senzațional.