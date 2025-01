Lelia Marcu, primul ‘dacoterapeut’ din România, despre furtul tezaurului din Olanda: „Foarte curând vor fi descoperiți”

Un eveniment recent din Olanda a adus în prim-plan un subiect de interes global – tezaurul dacic. Un jaf spectaculos, care a avut loc în ultimele 48 de ore, a generat o atenție considerabilă din partea presei internaționale și a declanșat numeroase dezbateri privind simbolistica acestuia și legăturile cu trecutul istoric al României. Iată ce declarații a făcut Leila Marcu la CANCAN SENZAȚIONAL!

În centrul atenției, tezaurul, expus într-un muzeu de prestigiu din Olanda, a fost asociat cu un banner uriaș care promova vechea civilizație dacică. Timp de aproape șase luni, exponatele au atras vizitatori din întreaga lume, oferindu-le ocazia să descopere bogăția culturală și istorică a Daciei. Evenimentul a readus în actualitate profețiile și afirmațiile din trecut ale unor personalități românești, care susțineau că Dacia, în vechime, ar fi fost o civilizație centrală în istoria Europei.

Leila Marcu, considerată primul „dacoterapeut” din România, a fost invitată la emisiunea Cancan Senzațional, moderată de Dan Diaconescu, unde a discutat despre furtul tezaurului dacic din Olanda, un eveniment care a captat atenția publicului internațional. În cadrul emisiunii, aceasta a abordat implicațiile istorice și simbolice ale jafului, subliniind legătura profundă dintre moștenirea dacică și identitatea națională. Leila a transmis un mesaj de încredere, afirmând că autorii furtului vor fi descoperiți curând, și a atras atenția asupra semnificației acestui eveniment, considerându-l un moment în care istoria Daciei reușește, încă o dată, să devină subiect de interes global.

„Pentru cei mai tineri care poate nu ați văzut-o vreodată la televizor pe Lelia Marcu, ea era una din de prestigiu ale OTV și DDTV, dar era primul, cred că și-a rămas primul cetățean român care face ceea ce numim de acum terapie, dar terapie prin credință, adică îi face pe oameni bine din toate punctele de vedere prin credință, Dar altul este motivul pentru care ne-am adunat în seara asta, în acest moment de grație. Fiindcă Lelia Marcu o ținea una și bună de prin 2006-2008 cu Dacia asta. Că era primul dacofil, ca să spunem așa, dacoterapeut. Pe urmă a mai apărut o întreagă modă, cum că Dacia e buricul universului, mă rog, tot felul de azi specialiți spuneau. Unii erau luați în râs, alții nu.

E bine, Elenia Marcu spunea atunci că despre Dacia asta va vorbi toată planeta, nu despre mașina Dacia, ci despre vechea Dacie, despre Daci. Și iată că s-a întâmplat ceva de 48 de ore acest caz din Olanda, acest jaf ca în filme, care are tot felul de conotații legate de mica unire, legate de un alt stat, o altă entitate care ar fi pus asta la cale, sau chiar legată de clasa noastră politică. Cert este că despre tezaurul ăsta dacic, și chiar Dacia era un banner uriaș pe Muzeul Olandez, care a stat acolo aproape șase luni, vorbește acum toată planeta în sfârșit. Adică, din nou, Lelia a avut dreptate acum, 15-16 ani, când lumea nu credea și spunea, haide, mai lasă-ne, că nu e România buricul Universului și evident nici Dacia.

Deci, în sfârșit, acum toate agențiile de presă, toate site-urile, toate televiziunile din lumea largă vorbesc în sus și în jos despre tezaurul ăsta dacic, mă rog, despre felul în care el a fost furat, dar iată că, într-adevăr, auzi și străinii despre Dacia și despre Daci. Sunteți fericit acum, nu? Într-un fel. Poate nu neapărat dintr-un asemenea motiv aș fi vrut să fim atât de cunoscuți. Să spune că este un moment și un motiv. Dumnezeu are un moment în care arată lumii ceea ce trebuie să arate despre un popor. Probabil că acum a venit momentul. De fapt, ai observat că s-au întâmplat în ultima vreme mai multe lucruri care au arătat lumii că România…

are un cuvânt despus în istoria umanității. L-a avut întotdeauna, doar că nu s-a știut. Adevărat. Bine, am mai avut un moment din ăsta cu alegerile anulate acum câte două ori. La asta mă referam în mod special. Facem ce facem și suntem pe locul întâi. Bun, și ce crezi tu despre furtul ăsta? Are o conotație religioasă, are una istorică. Ni l-au luat unii care, nu știu, vor acum să ne lase fără tezauri. Exemplu, Ungaria, așa au spus unii terestratori, că statul, Maghiar a pus la care acest jaf. Alții spun că, din potrivă, niște politicieni români au înșcenat toată asta ca să apară ei cu tezaurul înainte de alegeri, să se laude poporului că l-au recuperat, ca și înșcenarea cu răpirea ziaristelor din 2005. Care este părerea ta?”, a spus Dan Diaconescu la CANCAN SENZAȚIONAL.