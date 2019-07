Lenna Horvath, sexy printre piramide! Ținuta cu care i-a înnebunit pe arabi

Lenna Horvath a plecat în Egipt, într-o binemeritată vacanță. A dorit să-și reîncarce bateriile pe plajă, într-un loc retras și, totodată, să meargă și la piramide.

”Simțeam nevoia să îmi încarc puțin bateriile, iar mie îmi place să stau la soare, să mă bucur de apă, de litoral, de căldură. Așa că, mi-am pus câteva costume de baie la mine și alături de niște amice de-ale mele, am plecat în Egipt. Nu a fost o vacanță programată, am luat ce am găsit mai repede. Am mers, din nou, să văd piramidele, este a treia oară când le văd, dar de fiecare dată mă fac să mă simt cu totul și cu totul încântată. De data asta, am cam exagerat însă când m-am dus la piramide, m-am dus cam dezbrăcată și arabii deja se uitau cam ciudat la mine”, a spus Lenna Horvath, potrivit wowbiz.ro.

Artista a mai precizat că adoră să stea în costum de baie. ”E cald și pot să mă desfășor aici… Dar, chiar dacă aș sta mai tot timpul chiar goală, nu o fac, lumea te vede și mi-e teamă că s-ar putea să interpreteze greșit”, a mai spus Lenna Horvath.

Altfel, Lenna Horvath a dezvăluit că toți banii pe care îi va câștiga în urma lansării primului album îi va dona în conturile unor campanii împotriva drogurilor. “Melodiile de pe album sunt, de altfel, dedicate luptei împotriva drogurilor și a efectelor devastatoare pe care le au acestea asupra oamenior. Nu mai vreau să văd oameni, vieți, destine frânte din cauza prafurilor, țigărilor sau mai știu eu ce alte mizerii din acestea“, a spus Lenna Horvath.