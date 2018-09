Leo Iorga și-a revenit după cancer! Ce bine arată acum artistul

Vești bune despre Leo Iorga! Au trecut cinci ani de când celebrul artist a fost diagnosticat cu tumoră la creier și se pare că și-a revenit complet. Cântărețul s-a vindecat cu ajutorul medicilor și al soției sale.

Leo Iorga a suferit numeroase intervenții la cap, la plămâni și la glandele suprarenale. Din cauza citostaticelor, artistul slăbise enorm și îi căzuse tot părul. Acum, la cinci ani de când a primit cruntul diagnostic, Leo Iorga poate zâmbi din nou pentru că a învins boala.

Cântărețul arată extrem de bine, i-a crescut părul și nu mai este chiar atât de slab. Ultimele sale fotografii publicate pe Facebook sunt îmbucurătoare. Lui Leo Iorga i-a revenit zâmbetul pe buze și parcă radiază de fericire. Mai mult, pe 16 septembrie, Leo și soția lui, Paula, au sărbătorit 29 de ani de căsnicie.

„Nunta am petrecut-o in Venus la Calypso Night Club unde invitatii au avut parte de un program artistic de exceptie ptr acea vreme: dansatoare, cantareti, circari, iluzionisti, formatii colegi de breasla ai lui Leo. A fost o nunta ca-n povesti de 3 zile si 3 nopti..”, a scris Paula Iorga pe pagina sa de Facebook.