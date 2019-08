Leonard Doroftei a slăbit 10 kilograme de la plecarea în Canada: ”Eu nu m-am readaptat”

Împreună cu familia – soția Monica și cei trei copii, doi băieți și o fată – Leonard Doroftei a părăsit România. Fostul mare sportiv s-a decis să se stabilească, definitiv, în Canada, iar apropiați ai săi au declarat că nu a mai putut face presiunii.

”Nu a mai putut face faţă presiunii!”, au declarat prietenii fostului campion de box, pentru telekomsport.ro. ”Ar fi vrut să rămână în ţară, dar nu a mai avut nici o motivaţie. Va încerca să se reintegreze în societatea canadiană, mai ales că toată familia lui deţine cetăţenia acestei ţări. El ştie viaţa de acolo. Ştie la ce să se aştepte în Canada. E păcat că a ajuns să recurgă la acest gest. Nimeni nu l-a sprijinit în vreun fel”, au mai declarat prietenii lui Leonard Doroftei.

”Noi suntem români, noi suntem români”

Acum, Leonard Doroftei a slăbit 10 kilograme ”doar din mișcări” și declară că poate fi găsit, toată ziua, la sala de box. Totuși, fostul mare sportiv recunoaște că nu s-a readaptat, însă nu știe dacă va mai reveni, vreodată, în România.

”Eu nu m-am readaptat. Sunt toată ziua în sala de box și mă mișc, mă joc. Azi am avut o întâlnire de gradul trei cu Lucian Bute, ne-am jucat puțin la mănuși și am povestit despre box. S-au schimbat multe aici, zici că suntem într-o altă țară. Nu s-a terminat cu România. Noi suntem români, noi suntem români. Rămâne de văzut dacă ne mai întoarcem acasă. Doar din mișcări am slăbit 10 kilograme. Nu pot să mă duc la antrenament și să mănânc ciorbă”, a declarat Doroftei pentru Antena Stars.