Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au întâlnit, s-au plăcut, după care s-au și luat! Anii s-au scurs, au apărut trei copii, dar milionarul și fostul fotomodel se iubesc ca-n prima zi. Petrec mare parte din timpul liber împreună, iar pe fețele lor doar zâmbete observi când sunt unul lângă celălalt. Modul în care paparazzii CANCAN.RO i-au întâlnit în zona de nord a Capitalei confirmă că nimeni și nimic nu-i poate despărți. Avem imagini în exclusivitate cu cei doi “porumbei”, care formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz. Milionarul a afișat o ținută de zile mari, stil ”old money”, cu haine Loro Piana, una dintre cele mai exclusiviste firmă de haine!

Marea poveste de dragoste e trăită intens de Cristi Borcea și Valentina Pelinel! Și-au găsit sufletul pereche, nu mai există nicio îndoială. Își trăiesc viața ca-n filme, fix ca boierii aia mari😊. În urmă cu aproximativ un an, afaceristul și blonda făceau spectacol într-un local de lux din Herăstrău. Cu trabuc, muzică și dans (DETALII AICI). Registrul s-a schimbat puțin, zilele trecute. Cuplul a vrut puțină liniște și s-a retras la Nowa, în Herăstrău. Pentru un prânz corect, la început de săptămână, alături de Andreea, prietena lor. Borcea a uimit cu apariția discretă, dar de bani mulți! Acesta a purtat un palton scurt Loro Piana, care costă aproximativ 4.000 de euro, cu ghete de piele întoarsă și o borsetă din piele de crocodil!

Au plecat ținându-se de mână

În local, cei trei au fost discreți și, de această dată, nu au ieșit cu nimic în evidență. S-au retras la o masă, unde s-a bucurat de preparate bine alese. Apoi au trecut la “taclale”. Despre tot, familie, afaceri… Încă nu se pusese de seară când milionarul, soția lui și prietena comună au decis să se retragă. Cu pași mărunți, doar nu era nicio grabă.

În fața localului, Cristi Borcea și Valentina Pelinel și-au luat la revedere de la amica lor, după care și-au continuat drumul către mașină, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Ținându-se de mână, fix ca doi adolescenți și asortați la îmbrăcăminte, semn că flacăra iubirii dintre ei arde, în continuare, cu putere.

Valentina Pelinel nu-și mai dorește copii cu Cristi Borcea

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se iubesc la nebunie, au trei copii minunați împreună, însă cuplul nu ia în calcul și un al patrulea micuț în familie. Fostul fotomodel a explicat și motivul.

“Viața cu trei copii este completă și un al patrulea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi. Am făcut sport inclusiv pe perioada sarcinilor, mai exact am urmat un program de aerobic adaptat condiției mele. Atât pe perioada sarcinilor, cât și când am alăptat, nu m-am abținut și mi-am satisfăcut poftele, dar m-am reapucat de sală, cam la două luni după fiecare sarcină. Acum, după mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel, de 62 de kilograme, o greutate la care eu mă simt cel mai bine”, a spus, recent, Valentina Pelinel.