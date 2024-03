Licitația urcă! Mari de la Schimb de Mame a refuzat 130.000 € pentru virginitatea ei! Ce o împiedică să se dăruiască

Ecourile emisiunii CANCAN EXCLUSIV cu Mari Cocheta au răsunat în toată România, soldându-se cu milioane de vizualizări pe social media. Audiența a fost de-a dreptul intrigată, cum ar putea, domnule, o femeie de 49 de ani să redevină virgină în urma unei operații?! Mai mult, cum este aceasta în măsură să ceară o sumă considerabilă pentru cea de-a doua dezvirginare?! Unii au râs, în cealaltă tabără au fost cei contrariați, timp în care alții nu au dormit în ghete și au licitat.

Sau cel puțin asta susține Maria Tănase, gospodina cunoscută pentru replicile sale epice din emisiunea „Schimb de mame”, difuzată în urmă cu 12 ani. Un domn cu identitate necunoscută ar fi oferit mult peste suma stabilită de „fata mare” pentru o noapte cu personajul momentului.

„NU APĂ!” a devenit „NU 130.000 €!”

Totul a pornit de la anunțul făcut de Mari Cocheta la CANCAN EXCLUSIV , iar bărbații au luat-o în serios. Și pe bună dreptate! Invitata a verbalizat totul cu atât de multă încredere în glas, încât masculii au și percutat. Mesageria tiktokeriței s-a umplut cu oferte care mai de care mai consistente. Dacă unii s-au limitat la 100.000 €, alții au ridicat ștacheta. Însă doar unul, povestește Tanti Maria, a oferit 130.000 € pentru darul de preț al influenceriței.

Mari Cocheta i-a zis să mai aștepte, nu de alta, dar dacă a văzut că piața merge ascendent, ca la Bitcoin, ce rost ar fi avut să se limiteze și să-i pară rău după?! Plus că operația ar fi costat 35.000 €, deci trebuie scoasă investiția. Așadar, listele de înscriere sunt deschise, cu o singură precizare. Momentan, „fata mare” întâmpină o problemă cu operația. Cităm direct sursa: „Am băgat degetul în găuricea mea mică și am dat de ceva ca un tampon!”

Cum ar trebui să arate și să fie dotat cel ce va atenta la „fecioria” vedetei de la „Schimb de mame”: „Prima să fie pe măsură mai micuță!”

CANCAN EXCLUSIV: Știu că v-ați făcut o intervenție, povestiți-ne despre ea…

Mari „Cocheta”: Chiar acum am o intervenție, am și copcile netrase. Miercuri am făcut două săptămâni de când am făcut o intervenție chirurgicală. M-am făcut fată mare, sunt din nou domnișoară. Am 49 de ani, dar sunt domnișoară, sunt fată mare din nou, am copcile netrase. Începe domnul doctor să îmi tragă câte două copci, sunt foarte multe copci, că să fii domnișoară te taie foarte mult, ca să fii strâmtă din nou.

CANCAN EXCLUSIV: O virginitate se vinde cu bani foarte mulți…

Mari „Cocheta”: Așa m-am și gândit. Să mă fac virgină și să-mi vând virginitatea pe 100.000 €. Nu e foarte mult 100.000 €!

CANCAN EXCLUSIV: Cum ar trebui să arate băiatul sau bărbatul care vă va lua fecioria?

Mari „Cocheta”: Sinceră să fiu, nu îmi mai trebuie să fie frumos, că e soțul meu frumos. Oricum, o fac cu ochii închiși, doar să meargă suta de mii de euro.

CANCAN EXCLUSIV: La nivel de dimensiune cum ar trebui să fie?

Mari „Cocheta”: Mi-aș dori să nu se lărgească de prima dată. Prima să fie pe măsură mai micuță, ca să-l mai fentez pe unul și a doua oară, cu una mai mare, așa am gândit-o eu.

CANCAN EXCLUSIV: Banii ar trebui virați în cont sau cash?

Mari „Cocheta”: Banii înainte, nu pe caiet sau pe card. Cu o mână iau, de jos o dau. Pui în poală, o vezi de sub poală.

CANCAN EXCLUSIV: Deci nu e glumă?!

Mari „Cocheta”: Nu aș fi venit la emisiune să spun o glumă!

