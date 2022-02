Lidia Buble a revenit la silueta perfectă! Artista a slăbit 15 kilograme după participarea la „Asia Express”

Lidia Buble și-a obișnuit fanii cu tot felul de fotografii în ipostaze sexy, însă, la un moment dat, astista se îngrășase destul de mult. Însă, ambițioasă din fire, Lidia nu a stat mult pe gânduri și s-a pus pe slăbit, reușind să dea jos nu mai puțin de 15 kilograme, în ultimul an.

„Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lângă hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble potrivit Spynews.

„Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de soră-mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista.

Lidia Buble a pus câteva kilograme în plus, de sărbători

Artista declara în urmă cu ceva timp că s-a îngrășat, odată cu mesele pe care le-a avut de sărbători. Lidia Buble a declarat că se chinuie să dea jos kilogramele pe care le-a luat în plus, în perioada sărbătorilor pe care ea și le-a petrecut alături de familie, la Deva.

”Deci sunt în disperare, nu mai pot. De două zile încerc să slăbesc și să scap de toate prăjiturile pe care le-am pus pe mine de Crăciun (…) Vreau două kilograme, nu mai mult. Îmi aduc aminte de fiecare prăjitură în parte pe care am mâncat-o acasă la mami la Deva, deci regret”, a spus Lidia Buble pe InstaStory.

