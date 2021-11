Lidia Buble și Estera, momente tensionate din spatele camerelor de filmat! Ce nu s-a văzut la televizor din competiția ”Asia Express”: ”Ne certaserăm foarte tare”

Lidia Buble și Estera au format una din cele mai puternice echipe din competiția ”Asia Express – ediția Drumul Împărtaților”, însă celelalte două echipe s-au dovedit a fi mai bune. Semifinala a venit pentru cele două surori cu eliminarea din show-ul Antena 1. Lidia Buble și Estera au dezvăluit cele mai grele momente din competiție, dar și primul lucru pe care l-au făcut când s-au întors acasă.

Stresul și oboseala și-au spus cuvântul în ultima ediție ”Asia Express- ediția Drumul Împăraților”. Lidia Buble și Estera au părăsit competiția cu fruntea sus și cu regretul că nu și-au văzut visul devenit realitate. Cele două surori au plecat la drum cu o intenție bine setată: de a câștiga concursul ”Asia Express”. Timp de două luni au fost departe de familie, prieteni, însă dorința de a câștiga a întrecut orice neajuns:

(VEZI ȘI:CÂȚI ANI DE ÎNCHISOARE RISCĂ LIDIA BUBLE PENTRU DARE DE MITĂ. FOSTA IUBITĂ A LUI RĂZVAN DE LA NEATZA ARE MARI PROBLEME)

”Cel mai greu pentru mine a fost să fiu departe de familia mea. Îmi impuneam zilnic să nu mă gândesc foarte des la ei, pentru că ştiam că nu aş fi putut să rezist gândindu-mă non-stop la ei. În afară de acest lucru, oboseala îşi spunea cuvântul, ne trezeam foarte devreme în fiecare dimineaţă şi dormeam seara târziu, uneori atât eram de stresată, încât abia adormeam.

Eu am plecat de acasă setată pe câştig. Nici măcar o dată nu m-am gândit să renunţ, pentru mine asta nu era o opţiune. Au fost momente foarte dificile, dar ne-am încurajat reciproc şi am reuşit să strângem din dinţi şi să mergem mai departe.”, a declarat Lidia Buble pentru viva.ro

Lidia Buble: ”Ajunseserăm la capătul răbdărilor, frustrărilor acumulate”

(VEZI ȘI:LIDIA BUBLE, SĂRUT PE PLAJĂ LA ASIA EXPRESS. MOMENTE TENSIONATE CU ESTERA)

”Asia Express” nu este o simplă competiție. ”Drumul Împăraților” s-a dovedit a fi o adevărată probă de anduranță. Oboseala fizică, competiția între echipe, lipsa hrănii și a somnului și-a spus cuvântul asupra psihicului, iar certurile începuseră să afecteze bunul mers al echipei:

”Am avut parte de un moment culminant pentru noi, ca echipă. Eram într-un punct în care ne certaserăm foarte tare dintr-un lucru banal. Ajunseserăm la capătul răbdărilor, frustrărilor acumulate până atunci, oboseala şi stresul îşi spuneau cuvântul. Ne-am dat seama că, efectiv, ne-a „prins atât de tare această competiţie, încât am ajuns să ne certăm extrem de tare. Am promis că acela este ultimul moment în care noi lăsăm ca orice altceva să intervină în relaţia noastră de surori. Pentru noi, familia este absolutul perfect, în care nu are voie să intervină nimeni şi nimic. Aşa că, după această întâmplare, am reuşit să ne simţim „eliberate de acest stres al competiţiei”.

Estera Buble: ”Am plâns când am văzut cât au crescut copiii mei”

Cele mai sincere lacrimi au fost vărsate de Estera Buble atunci când și-a revăzut copii. Emoțiile revederii au fost pe măsura dorului:

”Acasă, cand am ajuns, mi-am îmbrățișat familia mult, am plâns când am văzut cât crescuseră copiii în absenţa mea. Apoi, m-am dus la un tratament facial unde cred că am adormit. (râde) Spuneam foarte des „vai ce bine e să faci duş când vrei, „ce bine e să stai când ai chef (râde) şi am avut un concediu scurt la mare, unde am dormit aproape încontinuu”, a povestit Estera Buble.

Sursa foto: Arhiva CANCAN