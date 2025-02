Lidia Buble trăiește ca o studentă! Ce pachet a primit de la mama ei: „Nu există ceva mai bun”

Chiar dacă este o artistă de succes și o prezență constantă în lumina reflectoarelor, Lidia Buble rămâne, în esență, o fată simplă, atașată de familie și de gusturile autentice din copilărie. Recent, cântăreața a dezvăluit că a primit un adevărat festin culinar direct de la mama ei, care i-a adus un pachet plin cu bunătăți de casă.

Pachetul a fost atât de bogat, încât frigiderul artistei s-a umplut imediat cu mâncare gătită ca acasă. Fără pretenții culinare sofisticate, preparatele mamei au fost mai apreciate decât orice mâncare de restaurant.

Departe de pretențiile restaurantelor de lux, Lidia Buble s-a declarat cucerită de preparatele făcute cu dragoste de mama ei. Pachetul primit a fost unul impresionant, conținând mai multe tipuri de mâncare pregătită cu grijă: pizza de casă, trei checuri pufoase, o cutie mare de tăieței, compot de cireșe și chiar ingrediente pentru ciorbă. Artista a mărturisit că nici cele mai sofisticate preparate din restaurantele faimoase nu se compară cu gustul autentic al mâncării de acasă.

„Două bucăți de chec, fete. Vai, pizza de casă. Vai, mami. Mami, mulțumesc! Da. Deci kiwi, mere si ce mai e, mami? Si? Rodii. Rodii, doua. Uite aici compot. De ciresi si aici suc de? Nectar, nectar. Nectar de meri.

Auziți, după ce l-am dus pe tataie și l-am internat și pe el, am fost sigură că tot timpul e greu ca să pot să plec, m-am dus acasă să mă ocup și de mami, că am impresia că sunt copiii mei acum când stau aici. M-am dus acasă să mânc cu mami, nu știu ce.

Și ea a mâncat din ce era pe acolo și am pregătit pentru ea frigider și eu din ce mi-a dus ea. S-a bucurat, mi-a făcut o tavă de ea mare de pizza, trei checuri, o cutie mare de tăieței, supă, doamne, compot, deci ce mi-a dus? Doamne, deci nu mi-a făcut… Mă, au venit cu bagajul plin, efectiv. Și că mâncam din pizza aia, zic… Ce pizza din Italia, de… De pe la restaurante nu există ceva mai bun. Și o vedeam că era așa de bine să-i simțeam că cea mai bună a ideii, capul meu. Deci era așa de luminoasă și de fericită, că îi plăcea că eu mănânc și că îmi place și eu fac o treabă.”, a spus Lidia Buble în mediul online.