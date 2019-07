Lili Sandu s-a schimbat de când a primit inelul de la Silviu Țolu: ”E ceva mai comodă. Chiar și acum, când am fost în Istanbul, a avut un episod”

Lili Sandu s-a schimbat de când a primit inelul de la Silviu Țolu. Modelul a făcut dezvăluiri uluitoare despre viitoarea lui soție.

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la Kanal D, unde este gazda emisiunii„FanArena”. Pe plan profesional toate îi merg ca pe roate, iar în viața personală… la fel! Nu de alta, dar Lili Sandu trăiește de câțiva ani buni o poveste de dragoste ca-n povești cu Silviu.

De ziua ei de naștere, Lili Sandu a primit și inelul mult așteptat. Însă, de la fericitul eveniment, care a avut loc în Istanbul… se pare că prezentatoarea TV a avut o schimbare de comportament.

”E ceva mai comodă. Chiar și acum, când am fost în Istanbul, a avut un episod. Eu voiam să mă mai plimb prin bazar și ea mi-a spus că nu mai poate să meargă. Am urcat-o într-un taxi, ea s-a dus la hotel și eu am rămas să iau locul la picior, apoi m-am întors pe jos acasă”, ne-a mărturisit Silviu.„Știi cum e femeia. Odată ce are inelul… e ok, îl trimite singur și ea se duce acasă. Am înțeles că e obosită. Când poate, poate, când nu, pot să merg singur”, a mărturisit Silviu pentru libertatea.ro.

Și când ieșim la club, dacă suntem cu prieteni și eu nu pot să mai stau, se întâmplă ca el să rămână. Fără probleme. Dar de cele mai multe ori ne înțelegem și plecăm împreună. Cheia succesului într-o relație este să nu facem pe polițiștii”, a mărturisit și Lili Sandu.

Lili Sandu vrea ca nunta ei să fie departe de București

Lili Sandu a făcut dezvăluiri despre locul în care ar vrea să aibă loc cel mai important eveniment din viața ei: nunta cu Silviu Țolu. (CITEȘTE ȘI: LILI SANDU, RELAȚIE SECRETĂ CU SIȘU DE LA LA FAMILIA)

“Mi-aş dori să fie undeva pe plajă. Să se întâmple cu apropiaţii mei. Aş vrea ca acest moment în care se celebrează iubirea mea şi a viitorului soţ să nu ţină doar o noapte, ci mai mult. De asta mi-aş dori să fim undeva plecaţi din ţară sau din Bucureşti”, a declarat Lili Sandu la Teo Show.

Totuși, există ceva care îi lipsește cu desăvârșire lui Lili Sandu pentru a se simți în totalitate împlinită. Recent, frumoasa brunetă a dezvăluit că își dorește să devină, cât mai repede, mămică.

„Aș da orice pentru a avea un copil. Fetiță. Îmi doresc o fetiță, îmi doresc mult. Dar când o vrea Dumnezeu! Mi-aș dori mult de tot. Au trecut anii, simt din ce în ce mai mult dorința de a… Nu e o neapărat o împlinire. Dar am dezvoltat puternic instinctul matern. Râd cu Silviu: Hai să ne grăbim, să facem un copil, că e nebunie cu parenting-ul, facem bani, e nebunie pe Instagram”, a mărturisit Lili Sandu în cadrul unei emisiuni TV.