Lino Golden a fost implicat, recent, într-o nouă controversă, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Se pare că artistul, alături de alți patru prieteni, a mers, weekendul trecut, în stațiunea Păltiniș, pentru distracție, dar ceea ce se anunța a fi căutarea de senzații tari nu s-a terminat tocmai bine pentru „băiatul de aur”. Avem toate detaliile poveștii!

Dornic de senzații tari și adrenalină, Lino Golden, însoțit de câțiva prieteni, printre care și o fată, a ajuns în stațiunea Păltiniș, weekendul trecut.

Se pare că cei cinci au mers la o firmă de închirieri, pentru a obține 5 ATV-uri cu care să se plimbe. Ajunși la locația cu pricina, Lino și prietenii săi au văzut că nu era nimeni la sediu, așa că, după ce au dat târcoale preț de câteva minute, citind și analizând panourile ce conțineau informații și condiții cu privire la închirierea ATV-urilor, înainte de a pleca, au aruncat gunoaiele din mașină chiar în fața firmei.

Au plecat în grabă, dar s-au reîntors fix atunci când managerul Traxilvania, Iulian Titonea, se reîntorcea și el la sediu, alături de alți turiști străini. De aici și până la un scenariu de film nu a mai fost decât un singur pas. Iulian Titonea ne-a oferit și imagini de pe camerele de supraveghere, cu momentele în care discută cu Lino și prietenii lui.

I-ar fi cerut ATV-urile pe barter, a fost refuzat și a început războiul!

Potrivit declarațiilor oferite de Iulian Titonea pentru CANCAN.RO, se pare că Lino Golden i-ar fi cerut 5 ATV-uri managerului firmei de închiriere, însă nu ar fi fost dispus să plătească niciun leu pentru ele.

În schimb, Lino i-ar fi oferit managerului o variantă mai bună, credea el: aceea de barter, care funcționează foarte simplu. Artistul avea de gând să folosească ATV-urile cu prietenii săi, însă nu contra cost, ci doar să facă reclamă pe Instagram firmei de închiriere, căci el este o persoană cunoscută și influentă.

Mai mult, doi dintre prietenii care îl însoțeau pe Lino nu dețineau permis de conducere de niciun fel, astfel că nu aveau dreptul legal de a conduce un ATV. Refuzat de managerul firmei, Iulian Titonea, Lino Golden ar fi început să-l trateze pe acesta într-un mod nu prea civilizat, mai ales după ce bărbatul i-a rugat pe toți să-și strângă gunoaiele din fața firmei sale de închirieri.

De parcă nu ar fi fost suficient, Lino Golden a postat pe Instagram o fotografie cu managerul firmei de închirieri, precum și un video în care îl numește, în limbaj trivial, „boschetar infect”. De asemenea, pentru ca bătaia de joc la adresa bărbatului care i-a refuzat barterul să fie una și mai mare, Lino Golden a postat pe OLX un anunț în care specifică faptul că vinde un telefon, iar numărul de contact pe care l-a atașat anunțului a fost cel al managerului de la firma de închirieri ATV-uri.

Din păcate, fotografiile telefonului au fost făcute în mașina artistului, iar în imagini se vede clar acest lucru, precum și vestimentația pe care o purtau cei care îl însoțeau.

Redăm, mai jos, întreaga declarație cu privire la incident, a lui Iulian Titonea

„Sâmbătă 28.08.2021 , ora 15:31 primim un apel telefonic de la nr 072- —- 784 prin care suntem întrebați despre prețurile și condițiile referitoare la închirierea de ATV , iar după explicarea acestora ni se solicita o rezervare pentru 4,5 vehicule pentru ora 17:00 . La ora 16:35 în momentul întoarcerii mele la centrul de închiriere găsesc în fața locației mai multe pahare Starbucks și gunoaie lăsate pe gard și unele aruncate pe jos , moment foarte stânjenitor pentru noi pentru faptul că turiștii cu care am fost plecați erau turiști străini, care priveau cu dezamăgire spre educația gestului și a persoanelor care ne-au vizitat în lipsa noastră.

După plecarea turiștilor accesez din curiozitate memoria camerelor de luat vederi pentru a vedea cine au fost persoanele care ne-au «marcat» teritoriul, iar pe camere se vede cum sosește un vehicul Mercedes CLS din care coboară 5 persoane, își aruncă gunoaiele , privesc panourile cu informații despre prețuri și condiții relative închirierilor după care pleacă.

De menționat că centrul nostru de închirieri este amplasat la 30 de metri de drumul principal, iar exact în fata noastră este o parcare pe marginea drumului, de 700 mp, iar la intrarea pe aleea noastră sunt poziționate mai multe semne cu accesul interzis autovehiculelor, proprietate privată, parcarea interzisă / drum de acces, aici fiind doar o alee pentru accesul pietonal.

„L-am refuzat categoric într-un mod politicos”

La ora 17:00, moment în care am terminat de vizionat și mă îndreptăm să adun gunoaiele, ajung persoanele cu programarea pentru ora respectivă, dar nu pe jos cum era normal și semnalizat, ci cu mașina, cu o viteză destul de mare pentru o alee de 30 metri și parchează exact în intrarea centrului de închiriere. Spre surprinderea mea, era exact același Mercedes CLS de culoare neagră, din care coboară 4 băieți și o domnișoară, moment în care îi întreb dacă e frumos faptul că și-au aruncat paharele și gunoaiele pe jos și pe gard, gest la care băieții au început să râdă, iar domnișoara respectivă, având mai mult bun simt se duce și le adună, introducându-le înapoi în mașină. După acest moment, trecând cu vederea accesul cu mașina pe alee, nesimțirea și nepăsarea cu privire la gunoaie, îi întreb: «Cu ce vă ajut, domnilor?»

Și de aici decurge un dialog în care eu mă adresam cu «dumneavoastră», ei, în schimb, la «per tu», în special șoferul, care am înțeles că era că un fel de lider, pentru că vorbea pentru toți și s-a arătat foarte ofensat de faptul că mi-am permis să spun faptul despre gunoaie, purtând cu mine o discuție într-un mod de o aroganță exagerat de ieșită din comun.

Discuția începe cu o propunere din partea liderului grupului, adică Cârstea Radu alias Lino Golden, propunere prin care cerea închirierea a 5 vehicule ATV-uri și buggy (mașinuțe) fără contract de închiriere, în schimbul unor publicații cu brandul nostru pe profilele sale de socializare pe care le deține, afirmând faptul că el este o persoană publică și influentă. În urma acestei propuneri, l-am refuzat categoric într-un mod politicos, explicându-i că nu avem nevoie de publicitate sau alte servicii din partea lui și că la societatea noastră toate închirierile se fac obligatoriu pe baza unui contract de închiriere pentru care trebuie să prezinte CI și permisul de conducere fiecare șofer și bon fiscal pentru suma încasată.

„Nu umblă cu permisul la el, că nu are nevoie”

Văzând că nu pot obține vehiculele așa cum și-au propus, se decid să închirieze doar 3 vehicule adică unul pentru el, unul pentru domnișoara și unul pentru Iliescu Renato, urmând ca ceilalți 2 să fie pasageri, moment în care realizez că el solicita vehicule și pentru cei 2, chiar dacă ei nu posedau permis de conducere. Procedăm la completarea contractelor de închiriere, unde le solicit să-mi prezinte documentele pentru finalizarea contractelor și am parte din nou de aroganța nemărginită a faimosului star, fiindu-mi înmânată doar cartea de identitate, pe motiv că el nu umblă cu permisul la el și că la nivelul lui nu are nevoie.

Explicându-i din nou că, dacă nu are toate documentele la el, nu îi putem efectua închirierea, se decide să scoată din mașină permisul de conducere, domnișoara respectivă le avea deja pregătite, iar, când le-am solicitat lui Iliescu Renato, acesta a afirmat cu nonșalanță că el nu are niciun document asupra lui și că ar avea poze cu ele. Chiar dacă i-am informat atât la telefon, cât și la fața locului, de nenumărate ori, că au nevoie de documente, el a completat contractul fără nici o problemă.

Văzând că nu reușesc să obțină închirierea în felul în care își doresc ei, Cârstea Radu, alias Lino Golden îmi propune din nou să renunț la formalitățile legale în schimbul altor avantaje pe motivul că ar fi păcat să își piardă ziua dacă tot au venit până la noi pentru ATV și aventură, moment în care îi fac prezent din nou faptul că respectăm cu strictețe legile și nu facem excepție pentru nimeni.

Văzând că nu reușește în niciun fel să ne facă să încălcam legea, se hotărăște să plece, iar la plecare, înainte să urce în mașină îmi spune «Să vezi ce publicitate negativă îți fac, am să fac în așa fel încât să nu mai vină nimeni aici, am să vă bag în faliment». Mă amuz de reacția lui și mă îndrept spre ATV-urile parcate, care erau gata pregătite pentru excursie, să mut eventual vreunul dintre ele dacă îl deranja în manevra de ieșire de pe alee. În momentul în care am ajuns în spatele mașinii , a demarat puternic în speranța de a mă speria, iar în urma deplasării de pe loc a vehiculului realizez că și-a aruncat din nou gunoaiele, sub mașină de această dată.

«O să vă fac de vă închid firma»

Mă apropii de mașina și îi solicit să coboare să-și ia mizeria pentru că deja a depășit orice limită de bun simț. Bineînțeles că starul nu a binevoit să se obosească să coboare, serviciul fiind efectuat de domnișoara care îl însoțea, ea a coborât, a adunat și a urcat înapoi în mașină, iar el a scos telefonul și a început să filmeze. După 5 minute de la plecarea lor, mă contactează telefonic, iar după ce-mi adresează o serie de înjurături, începe să mă amenințe că ne bagă în faliment, că ne va închide și că tocmai a început campania de denigrare pe Instagram.

În timpul conversației, el efectua postări de denigrare pe Instagram, pe care ni le trimitea și nouă să vedem ce ne face el. Au urmat mesaje cu amenințări gen «O să vă fac de vă închid firma» și nenumărate apeluri telefonice cu amenințări și injurii la adresa mea, amenințări cu plângeri penale împotriva mea, cum că de fapt eu aș fi cel care i-a agresat și înjurat. În timpul convorbirilor telefonice primesc un mesaj de la OLX cu un cod de confirmare pentru un anunț, dar în acel moment nu am dat atenție. După circa 5 minute încep să am zeci de apeluri pentru un anunț că aș vinde un telefon.

Faimosul Lino Golden nu dorește să accepte faptul că am refuzat propunerile sale și nu am acceptat în nici un fel să încălcam legea pentru a-i satisface poftele, așa că, nu știu prin ce metodă, a publicat ​un anunț pe site-ul OLX, cu un telefon de vânzare, iPhone 12 Pro la un preț minuscul, anunț care apare publicat cu numele meu și numărul meu de telefon, dar la care greșește și publică 5 foto făcute în mașina sa în care se vede clar interiorul mașinii și vestimentația lor. În urma anunțului am primit sute de telefoane și mesaje. Pentru toate afirmațiile făcute există dovadă video, foto, mesaje , apeluri telefonice și contracte completate și semnate de ei”.

