Lino Golden, declarații surprinzătoare despre cearta cu Alex Velea. Mario Fresh ar fi început totul: „Am fost influențat de el”

În urmă cu patru ani, Lino Golden, Mario Fresh și Alex Velea erau protagoniștii unui scandal de proporții. După ce ani de zile au fost ca o adevărată familie, „fiii” s-au rupt cu scandal de „tată”. La acel moment niciunul dintre cei trei nu a oferit prea multe detalii despre ce s-a întâmplat, însă acum Lino Golden a rupt tăcerea. Acesta a vorbit despre ruptura de la acea vreme și a mărturisit că de la Mario Fresh a plecat totul.

În anul 2020, Alex Velea, Lino Golden și Mario Fresh au fost implicați într-un scandal de proporții, au întrerupt colaborarea muzicală și de atunci nu și-au mai vorbit. Până la acel moment, cei trei se comportau ca o adevărată familie, iar cei doi tineri artiști declarau că îi sunt recunoscători lui Alex Velea pentru tot ce a făcut pentru ei. De patru ani nu își mai vorbesc, iar acum Lino Golden a dezvăluit care sunt motivele.

Recent, în cadrul unui podcast, Lino Golden a rupt tăcerea și a vorbit despre cearta cu Alex Velea. Și de această dată, Lino Golden nu a ezitat și a subliniat rolul esențial pe care iubitul Antoniei l-a jucat în viața lui și recunoștința pe care o poartă pentru el. De asemenea, a vorbit și despre relația extrem de strânsă pe care o avea cu Mario Fresh.

Însă, surpriza a venit atunci când Lino a dezvăluit cum a început scandalul cu Alex Velea. Potrivit dezvăluirilor făcute de acesta, conflictul inițial a fost între metorul său și Mario Fresh. Cei doi s-au certat, iar în final Lino Golden s-a văzut pus în poziția în care a trebuit să aleagă între aceștia. Iar din cauza anturajului agresiv al lui Alex Velea l-a ales pe fostul iubit al Alexiei Eram.

„Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați. Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul. Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine.

Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta. Nu a fost vina lui Alex, cât a fost vina anturajului prost din perioada aia care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea. Nu am mai vorbit cu Alex de atunci. Am momente care mă fac să zic de ce nu pun mâna pe telefon. În continuare mă au la block și el și Antonia. Eu am făcut pasul de împăcare. Din câte am înțeles și am auzit, pe mine are încă cea mai mare supărare”, a declarat artistul în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.