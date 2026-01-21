Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori pe History Channel

Există domenii despre care nu se vorbește prea mult, privite cu suspiciune, învăluite în clișee ori idei învechite. Ani la rând, zona amanetului a făcut parte din aceste domenii. Un spațiu perceput ca fiind rigid, lipsit de transparență și, de multe ori, redus la o simplă tranzacție financiară, fără emoție sau un story interesant în spate. Liquid Money a ales să schimbe complet această narațiune, iar astăzi vă spunem povestea din spatele unei idei inspirată din formatele internaționale de treasure hunting. Să pornim cu o scurtă introducere, pentru că probabil sunteți curioși despre ce este vorba. Liquid Money este o afacere românească lansată în 2019, la Sibiu, care a crescut rapid și s-a extins, în urmă cu aproximativ doi ani, și în București. Brandul a apărut din dorința de a schimba complet percepția clasică asupra unui domeniu considerat mult timp rigid sau tabu și de a construi un concept modern, deschis și spectaculos, inspirat din zona internațională de „vânătoare de comori”. Astăzi, Liquid Money nu este doar un magazin, ci un spațiu unde obiectele capătă valoare prin poveste, raritate și expertiză.

Liquid Money activează într-un domeniu unic în România

Conceptul a adus în prim-plan o combinație interesantă între comerț specializat, evaluare de obiecte și entertainment. Uneori, valoarea stă într-un detaliu, o poveste, un context sau un amănunt deosebit, pe care doar ochiul format îl poate descoperi. Tocmai această abordare a transformat acest domeniu într-un spectacol al descoperirii, suficient de puternic încât să ajungă pe ecranele History Channel. Serviciile oferite includ vânzare, cumpărare, schimburi, consignație, intermediere, amanet.

Accentul principal cade pe flexibilitate, negociere și diversitatea obiectelor. Iar aici, Liquid Money vine cu un aer fresh, deoarece acceptă orice obiect neperisabil, indiferent de categorie, de la bijuterii și ceasuri, la electronice, obiecte vintage, artă sau piese de colecție, iar fiecare obiect este evaluat individual. Negocierea face parte din experiență, iar magazinele sunt cunoscute pentru adevărate comori, unele cu povești surprinzătoare. Liquid Money a transformat ideea de tranzacție într-o experiență de descoperire, unde curiozitatea este la fel de importantă ca valoarea financiară. Dar să vorbim și despre legătura cu zona de entertainment. Liquid Money este direct asociat cu emisiunea Vânătorii de comori, difuzată pe History Channel, un format unic în România și parte dintr-un concept prezent la nivel european.

În Vânătorii de comori, telespectatorii urmăresc procesul real de evaluare, negociere și descoperire a valorii unor obiecte aparent obișnuite, care ajung să surprindă prin poveste, raritate sau preț. Fiecare episod aduce în prim-plan oameni reali, obiecte reale și situații autentice, fără scenarii. Prezența acestui format pe History Channel confirmă unicitatea și credibilitatea conceptului, transformând domeniul într-o experiență accesibilă publicului larg. Exact această filozofie se regăsește și în magazinele Liquid Money: curiozitate, expertiză, surpriză și valoare descoperită pe loc, iar Liquid Money nu este un simplu amanet. Este un concept care a reinventat complet acest domeniu, transformându-l într-o experiență modernă, transparentă și captivantă, unde fiecare obiect poate deveni o poveste și fiecare vizită, o descoperire.

Prezență fizică & online

Magazine fizice:

-Sibiu – primul magazin, deschis în 2019

-București – al doilea magazin, deschis de aproximativ doi ani

Instagram:

– @liquidmoney.pawnshop

– @liquidmoneysibiu

TikTok:

– @liquidmoneyb

– @liquidmoneysibiu

Facebook:

– Liquid Money

– Liquid Money Pawnshop

YouTube:

– Liquid money_asiiamanetului

Prezența activă în social media completează zona de entertainment a brandului și oferă publicului acces direct la obiectele, poveștile și experiențele din universul Liquid Money.