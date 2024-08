Litoralul pentru toți. Vacanță la mare cu doar 38 de lei pe zi!

Programul Litoralul pentru toți începe de la 1 septembrie. Turiștii care își programează vacanța în această perioadă vor avea parte de tarife reduse, iar sumele pornesc de la 38 de lei/noapte pentru o cameră dublă. Hotelierii anunță oferte cu până la 70% mai mici decât în plin sezon estival.

An de an, zeci de mii de turiști iau cu asalt litoralul românesc. Fie că aleg să meargă în Mamaia, Costinești, Eforie Nord, Vama Veche sau Costinești, românii nu ratează nicio ocazie în care se pot bucura de vreme bună și distracție. Începând cu 1 septembrie 2024, românii care nu au ajuns încă pe litoralul românesc se pot bucura de o vacanță frumoasă în extrasezon. Programul Litoralul pentru toți se va desfășura în perioada 1 – 30 septembrie și este destinată celor care își doresc un concediu mai accesibil din punct de vedere financiar. NU RATA: Singura stațiune de pe litoralul românesc cu izvoare termale. Faci 2 ore și 43 de minute cu mașina, din București

Când începe programul Litoralul pentru toți – sesiunea de toamnă

Pentru cei care nu au avut ocazia să se bucure de un concediu în plin sezon estival mai au o șansă în această toamnă. Conform Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), în acest moment, în programul Litoralul pentru toți sunt înscrise peste 57 de unități de cazare de pe litoralul românesc – hoteluri de două, trei și patru stele.

Pe toată durata lunii septembrie, turiștii se vor putea caza la unitățile hoteliere unde au posibilitatea să plătească mult mai puțin. Spre exemplu, În Eforie Nord, o noapte de cazare la un hotel de 2 stele pornește de la 38 (de persoană). În stațiunea Mamaia, hotelierii au scăzut prețurile, iar costurile pornesc aici de la 77 de lei pe noapte de persoană/ într-o cameră dublă – la un hotel de 3 stele.

„Continuăm acest program de succes, pe care românii îl așteaptă în fiecare an. Este perioada în care prețurile pe litoral sunt cu până la 70% mai mici decât în vârf de sezon, iar pentru mulți turiști reprezintă, poate, singura variantă prin care pot merge în vacanță la mare câteva zile. Cele mai multe hoteluri vor fi deschise până la mijlocul lunii septembrie, iar turiștii pot face deja rezervări de sejururi”, a declarat Dragoș Răducan, președintele FPTR.

În stațiunea Venis, pentru cei care preferă vacanțele all-inclusive, prețurile pornesc de la 210 lei/noapte de persoană – la un hotel de 3 stele din stele. În Sudul litoralului, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 60 de lei. Citește și: Nu e o glumă! Stațiunea de pe litoralul românesc unde o masă costă doar 28 de lei: „Aici îmi place cel mai mult!”

Stațiunea unde meniul zilei costă 28 de lei

Eforie Nord se află printre stațiunile de pe litoralul românesc preferate de majoritatea turiștilor. Și asta nu este de mirare având în vedere că aici costurile pentru mâncare și cazare sunt printre cele mai accesibile – comparativ cu alte stațiuni de la noi.

Deși an de an stațiunea devine din ce în ce mai aglomerată, mulți turiști preferă să îndure orice neplăcere, cu gândul că vor scoate mai puțini bani din buzunar. Spre exemplu, există localuri unde turiștii pot comanda meniul zilei cu doar 28 de lei: „Meniul zilei cu 28 de lei și doi mici pe lângă. În total am dat 43 de lei. Este stațiunea mea de suflet, aici îmi place mie cel mai mult”, spune un turist, arată Observatornews.ro.