Liviu Vârciu, din nou tată! Speră să fie băiat: “Dacă Dumnezeu are simţul umorului şi îmi dă tot fată..”

Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a doua oară pe 25 septembrie 2017. Artistul și Anda Călin i-au pus numele fiicei lor Anastasia Maria, iar în martie 2018, micuța a fost creștinată. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, care s-a născut în urma relației pe care a avut-o cu Ami Teiceanu.

Recent, Liviu Vârciu a mărturisit că și-ar dori un băiat, care să-i ducă mai departe numele.

„Anastasia e foarte bine, a început grăđiniţa. Mai putem și noi să dormim. Suntem foarte bine. Trebuie să dai dovadă de maturitate la un moment dat. Uşor, uşor ne asezăm cum trebuie. Şi sperăm că ne va fi ca acum. Dacă Dumnezeu are simţul umorului şi îmi dă tot o fată… Mai vreau să am copii, nu vrea să crească Anastasia singură. Eu am avut un frate şi am avut o copilărie frumoasă cu frăţiorul meu. Ca o fi fată, că o fi băiat, aia e”, a spus Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu cunoaște bucuria de a fi tătic din mai multe perspective. Dacă din relația lui cu Anda Călin a rezultat micuța Anastasia, după care artistiul este pur și simplu topit, Liviu Vârciu este nespus de mândru și de fiica lui cea mare, mai ales că, deși este o adolescentă în prag de majorat, Carmina nu își neglijează deloc șoala, ceea ce nu poate decât să îi bucure pe părinții ei.