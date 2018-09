Liviu Vârciu este un mare iubitor de animale și vorbește despre această dragoste a sa cu Andra Trandaș, în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor”, la Antena Stars, unde dezvăluie multe întâmplări din viața sa legate de cățeii de care se simte atât de legat sufletește. Liviu are în prezent doi câini, Paco și Lala, dar mărturisește că patrupedul pe care l-a iubit cel mai mult a fost primul său cățel, Mike, pentru care a trecut prin niște peripeții incredibile.

”L-am iubit foarte mult pe Mike, am fugit de acasă pentru el. Mama nu-l voia, nu a fost deloc de acord cu el. Într-o seară am plecat cu el de acasă, am stat pe străzi, am dormit într-o scară de bloc. La un moment dat a venit frate-miu după mine, pentru că ai mei erau disperați și nu știau unde sunt, erau la un pas să cheme poliția. Până la urmă mama s-a înduplecat. Apoi Mike a făcut o viroză, plecam de școală să-i fac injecția și îi dădeam cu seringa mâncare. De obicei nu se scapă din boala aia, dar eu l-am scăpat și a trăit 14 ani. Este câinele pe care l-am iubit cel mai mult. A fost un câine genial. Am plâns în momentul în care nu l-am mai avut. Mă apăra tot timpul. M-am lovit la un moment dat de gard și a venit și m-a lins unde m-am lovit. Nu mi-a venit să cred”povestește Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu a vorbit pentru prima oară despre motivul despărțirii de Anda Călin

Liviu Vârciu pare destul de hotărât în privința planurilor de viitor pe care le are. În cadrul unei scurte declarații în cadrul emisiunii „Agenția VIP”, Vârciu a vorbit și despre viața lui sentimentală, pentru prima oară de la despărțirea de Anda Călin. Vârciu a părut destul de dezamăgit de tot ce înseamnă relații de dragoste și a declarat că nu îi mai trebuie nici nuntă, nici dragoste.

„Nu-mi mai trebuie nuntă, nu-mi mai trebuie dragoste, nu-mi mai trebuie nimic…Vreau doar să muncesc să aibă fetele mele tot ce își doresc, să fiu puternic și să pot să le țin pe toate”, a declarat artistul.