Liviu Vârciu și Anda Călin, pregătiți de nuntă! Ce planuri s-au făcut pentru marele eveniment. „Va fi doar cu noi doi”

De cinci ani de zile, Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au devenit părinți, iar acum se gândesc să își unească destinele și în mod oficial. Partenera lui Liviu Vârciu a dat din casă și a vorbit despre cum va arăta marele eveniment.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt gata să spună cel mai important „Da” din viața lor. Cei doi se gândesc să devină soț și soție, iar Anda știe exact cum vrea să arate evenimentul. Iubita lui Liviu Vârciu a declarat că își dorește să aibă o nuntă restrânsă, cu puțini participanți, în care accentul să pice pe importața momentului și să nu fie umbrit de o petrecere fastuoasă, așa cum a fost în cazul botezului.

„Dacă va fi, pentru că deja nu mai punem noi accent pe așa ceva. Va fi doar cu noi doi și, eventual martorii, un preot și un fotograf. Atât. Ar fi fost culmea să îi fac fetiței un eveniment mare și lui Matei nu, să fie marginalizat. Merita același lucru pe care l-am făcut și la Anastasia”, a povestit Anda Călin.

Liviu Vârciu, cuvinte de laudă la adresa parteneri sale

Se pare că relația dintre Liviu Vârciu și Anda Călin nu este una perfectă, însă este extrem de potrivită pentru fiecare dintre ei. Recent, Liviu Vârciu a vorbit despre partenera sa și a avut numai cuvinte de laudă.

„Singura femeie cu care am cea mai lungă relaţie din viaţa mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, va jur. M-a terorizat a mea psihic! E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viaţa mea. A ştiut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suporte. Eu sunt un om greu de digerat.

Am avut şi noi probleme. Noi, din toate cuplurile de artişti de vedete, noi am fost singurii care am spus că ne despărţim primii. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt cinci ani de ceartă. Eu încă sunt cu femeia şi ne iubim.

Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos, mama dacă îmi spune „Băi mamă, prea o…”. De un an de zile am început să ne sudăm, să mai lase şi ea de la ea. Că nu lasă moldoveanca neam.”, a povestit Liviu Vârciu.

