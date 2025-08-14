Locul de muncă plătit cu 5.000 de euro pe lună și nimeni nu se înghesuie. Care e motivul

Într-o lume în care majoritatea oamenilor nu sunt mulțumiți de venitul pe care îl au, există o țară în care angajații nu se înghesuie să obțină un loc de muncă plătit cu 5.000 de euro. Care este motivul? Află în rândurile de mai jos!

În Austria, rata șomajului din iulie a fost de 6.7%, ceea ce înseamnă aproape 290.000 de persoane înscrise la serviciul de ocupare a forței de muncă. Paradoxal însă, doar în Viena există circa 9.700 de posturi disponibile, iar unele dintre ele rămân neocupate chiar și când oferă salarii peste media pieței.

Locul de muncă plătit cu 5.000 de euro

Un exemplu este compania de cybersecurity Spixnet, condusă de Manuel Löw-Beer, 35 de ani.

„Căutăm doi până la trei programatori buni, care să munceacă de acasă. În privința pregătirii, bineînțeles că e un avantaj dacă potențialii candidați au absolvit studii de informatică, dar nu este obligatoriu.”, spune antreprenorul pentru Heute.

Salariul? Peste 5.000 de euro pe lună. Cu toate acestea, pretențiile unor candidați depășesc bugetul firmei.

„Oferim peste 5.000 de euro pe lună, adică cu până la 30% mai mult decât contractul colectiv. Un student a venit și a spus: ‘Sub 70.000 de euro pe an nici nu mă gândesc să ies din casă, de fapt vreau 105.000 euro.’ O companie trebuie să-și permită asta. Un start-up nu este un mare concern.”, a mai spus acesta.

Problema principală este lipsa de competențe reale. Se pare că majoritatea angajaților s-ar folosi de inteligența artificială pentru a-și îndeplini responsabilitățile. El susține că tot mai puțini candidați mai stăpânesc limbaje precum Java și Python, lucrul cu baze de date vectoriale sau configurarea corectă a unui server.

„90% folosesc doar ChatGPT. Noi avem nevoie de dezvoltatori software care să știe să programeze cu adevărat. În trecut, programatorii studiau, căutau prin biblioteci software, interpretau și îmbunătățeau codurile. Astăzi, aproape toți folosesc doar ChatGPT și alte unelte similare, ceea ce conduce la coduri defectuoase”, explică CEO-ul.

