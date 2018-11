Lora a dezvăluit motivul pentru care nu se mărită: ”Tot timpul este atât de multă…”

Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ionuț Ghenu de mult timp așa că toată lumea se întreabă de ce nu ajung cei doi în fața altarului. Ei bine, artista a dezvăluit motivul pentru care încă nu se mărită. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti face angajari)

De ce nu bat clopote de nuntă? Pentru că… Lora nu are timp să se mărite! Artista are un program extrem de încărcat, iar cariera ei este pe primul loc așa că în momentul de față o nuntă nu este un lucru primordial în viașa blondinei. Chiar dacă își dorește extrem de mult acest lucru.

„Noi, pentru că ne simțim ca un cuplu căsătorit, care împarte tot, nu ne grăbim la altar. De ce? Pentru că dacă stăm bine și ne gândim, avem foarte multă treabă de făcut. Tot timpul este atât de multă treabă, încât asta cu nunta pică mereu pe ultimul plan. E chestia pe care o amâni prima. Din păcate, chestiile care par superficiale pentru unii, cum ar fi să merg la manichiură sau alte lucruri de genul ăsta, pentru mine sunt importante, din cauza mediului în care activez și atunci, eu și Ionuț când avem de alergat sau când avem de făcut o chestie sau dacă avem într-un an două săptămâni libere, ne gândim: ne căsătorim sau mergem într-o vacanță? Normal, mergem în vacanță!”, a mărturisit Lora pentru libertatea.ro.

Lora vrea o nuntă mică

Lora și Ionuț Ghenu s-au logodit la biserică în urmă cu aproape două luni. Ceremonia a fost restrânsă și cei doi nu a vrut ca acest lucru să fie public. Pentru că s-a aflat, blondina a ținut să facă lumină și să explice cum au stat lucrurile, de fapt. Lora a mărturisit că atât ea cât și Ionuț Ghenu au făcut acest lucru pentru că aveau nevoie de o protecție divină.

„Vrem o nuntă mică. Singura variantă este să facem nunta într-una dintre vacanțe. Poate mă enervez o dată și într-un an rezolv tot: și nuntă, și copil și tot mai ce trebuie. Bum-bum și am scăpat. Cam așa e la mine", a mai spus Lora.