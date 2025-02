Lora, dată afară de la Antena 1 după scandalul cu Doinița Oancea! Artista a spus TOT abia acum: ”Am fost jignită, umilită!”

Lora a făcut dezvăluiri neașteptate despre perioada în care s-a aflat în scandal cu Doinița Oancea. Vedeta a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. La acea vreme, artista era în juriu la Next Star, iar producătorii au decis să o dea afară, potrivit spuselor sale. Mai mult decât atât, celebra cântăreață a fost imediat înlocuită, deși contractul pe care îl semnase nu se încheiase.

În urmă cu aproape 10 ani, între Lora și Doinița Oancea a izbucnit un mare scandal. Mai exact, Ionuț Ghenu, fostul iubit al actriței, a decis să formeze un cuplu cu celebra cântăreață. La acea vreme, cele două erau prietene foarte bune. Astfel, subiectul a fost intens comentat la mai multe emisiuni din România. În acea perioadă, artista a suferit foarte mult din cauza răutăților care s-au spus despre ea. Totuși, acum este bucuroasă că unele persoane au găsit puterea de a-și cere iertare.

„Vreau să spun ceva. N-am mai spus-o până acum. Înainte să mă căsătoresc cu o lună, cred, am primit un mesaj care a contat foarte mult pentru mine, de la prezentatorul unei emisiuni unde s-a întâmplat nenorocirea și unde am fost jignită, umilită, spuse lucruri complet neadevărate, ceva foarte rău.

Citește și: Lora și-a lansat propriul brand de make-up! Cât costă un ruj vândut de artistă

În acest context, Lora a povestit și alte momente grele prin care a trecut din cauza scandalului creat în jurul acestui triunghi amoros. La acea vreme, artista făcea parte din juriul de la Next Star, emisiune difuzată pe Antena 1.

Cântăreața a susținut că a fost dată afară, deși contractul era semnat pentru încă un sezon. Lora a simțit că a avut parte de o nedreptate, mai ales că și alți colegi din juriu se confruntaseră cu probleme personale.

„Eu eram semnată la Antena 1 pentru că eram cu Next Star și aveam șase sezoane semnate și după al cincilea sezon, a început tot tărăboiul ăsta. Eram în juriu cu Connect-R și cu Pepe, care și ei aveau tot felul de chestii pe partea amoroasă, tot felul de bârfe, tot, știți, scandalurile cu Pepe. Dar mie când mi s-a întâmplat, eu am fost dată afară. Mie mi s-a întrerupt contractul și am suferit foarte mult. Am suferit foarte, foarte mult.

Am simțit, în primul rând, că e o nedreptate, în al doilea rând, pentru mine era foarte important să mă vadă mama. Adică eu simțeam că asta este felul meu de a-i aduce ei bucurie, să mă vadă că sunt bine, ea urmărea emisiunea. Pe mine m-a durut foarte tare, că am simțit că sunt dată la o parte. Deși nu mi s-a spus niciodată că ar fi ăsta motivul, eu așa am simțit. Deși era semnat că mai trebuia să mai fie un sezon, nu s-a mai întâmplat, am fost înlocuită.”, a mai spus artista.