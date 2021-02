Lora, despre traumele trăite când era căsătorită cu Dan Badea: “Era agresiv și mințea. A durut cum nu vă puteţi imagina”. Artista se ascundea în baie și plângea în hohote

Alături de Andreea Marin, Alexandra Stan, Daniela Crudu și Bianca Drăgușanu, Lora se numără printre persoanele publice de la noi care au fost bătute de partenerii de viață alături de care au trăit într-o anumită perioadă. Arista și-a deschis sufletul plin de cicatrici în cadrul unui interviu și a vorbit despre traumele la care a fost supusă când era căsătorită cu Dan Badea. Potrivit declarațiilor sale, într-una dintre zilele tensionate,s-a ascuns în baie și a plâns în hohote

Lora, despre traumele trăite în timpul mariajului cu Dan Badea

Lora a devenit soția lui Dan Badea pe 23 iulie 2012 – da, cununia civilă a fost organizată chiar de ziua lor de naștere, ei fiind născuți în aceeași zi. După un timp, mariajul lor a început să se ruineze, iar vinovatul principal este chiar îndrăgitul comendiant, după cum a mărturisit fosta lui parteneră de viață. După ce a fost supusă la mai multe umilințe și episoade violente, cântăreața a decis să se despartă; ei au semnat actele de divorț în octombrie 2014.

“Regret, nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum. (…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, a declarat cântăreața într-un interviu acordat la “Dincolo de aparenţe” în mai 2017.

“O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie”, a mai dezvăluit Lora cu multă emoție și durere în voce.

“Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune «foarte urât din partea ta». El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că … va fi din nou înşelat”, a mai povestit logodnica lui Ionuț Ghenu în cadrul emisiunii care a fost difuzată la Antena Stars.

Nu rata: Cum a descris-o Lora pe Doinița Oancea, la cinci ani după ce a fost acuzată că i-a furat iubitul

Lora, logodită cu Ionuț Ghenu

Laura Petrescu, așa cum se numește în buletin cântăreața, a devenit cunoscută odată cu participarea la concursul “Star Factory”, care a rulat la Prima TV în 2004. Doi ani mai târziu s-a înființat formația Wassabi, sub îndrumarea lui Marius Moga. Trupa s-a lansat cu piesa “Have some fun with Radio 21”, imnul din acel an al postului Radio 21.

Pe 1 aprilie 2009 Lora a părăsit formația pentru a continua o carieră solo. După 8 luni, ea a participat la selecția națională pentru Eurovision cu piesa “Come Along”, interpretată în duet cu Sonny Flame. “Come Along” a obținut 10.000 de voturi și s-a clasat pe locul șapte. În trecut, artista a făcut parte din juriul “Next Star”, concurs moderat de Dan Negru la Antena 1.

Descoperă și: Top 40 sexy-vedete “cu picioarele-n tavan”. În ce poziții au putut să “pozeze” Lora, Andreea Bălan, Ioana Filimon ori Bianca Drăgușanu