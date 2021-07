Loredana Chivu nu o iartă pe femeia care i-a incendiat mașina și pe care o consideră un pericol pentru societate. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente declarații ale fostei asistente a lui Dan Capatos, pe marginea incidentului care a avut anul trecut, în luna mai.

Loredana Chivu a rămas fără bolidul de lux pe care îl conducea – un Mercedes GLE Coupe – după ce o femeie geloasă i l-a incendiat crezând că proprietara este amanta bărbatului său. Totul s-a întâmplat în satul Bizichești. Blondina a fost, așadar, victima unei confuzii de proporții, însă nu poate uita prin ce a fost nevoită să treacă.

„Acum a dat foc, cine știe ce va face data viitoare?”

Între timp, Loredana Chivu a primit banii de la societatea de asigurări, însă vrea ca autoritățile să ia atitudine, iar femeia să fie pedepsită pentru fapta ei, potrivit legilor în vigoare.

“Problema este foarte simplă. O persoană care face așa ceva nu ar trebui să fie în libertate. Este, clar, pericol public. Astfel de oameni sunt capabili de orice. Aștept ca autoritățile să-și facă treaba. Din nou spun, astfel de oameni trebuie izolați. Acum a dat foc, cine știe ce va face data viitoare?”, a declarat Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Riscă 7 ani de închisoare

Femeia care a incendiat mașina de 90.000 de euro a Loredanei Chivu a fost, inițial, în arest preventiv, după care a fost mutată în arest la domiciliu. În prezent se află sub control judiciar. Cristina G. a fost trimisă în judecată pentru distrugere, iar, dacă va fi găsită vinovată, riscă 7 ani de închisoare. Aceasta nu are voie să ia legătura cu fosta asistentă a lui Dan Capatos sau cu celelalte părți în dosar, cât timp se află sub control judiciar.

Loredana Chivu, după ce i s-a incendiat mașina: “A fost planul lui Dumnezeu”

Altfel, de precizat că la câteva zile distanță după ce i s-a incendiat mașina, Loredana Chivu a postat pe pagina de Facebook o fotografie în care ținea în brațe un buchet de flori impresionant și se afla lângă un alt bolid de lux, alb și decapotabil, o cabrioletă de toată frumusețea.

“A fost planul lui Dumnezeu”, a scris sexy-blondina în dreptul fotografiei care transmitea, clar, că incendierea Mercedesului GLE Coupe nu a fost “un capăt de țară” pentru ea.