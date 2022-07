În 2020, Loredana Chivu (32 de ani) a rămas fără bolidul de lux pe care îl conducea – un Mercedes GLE Coupe – după ce o femeie geloasă i l-a incendiat crezând că sexy-blondina este amanta partenerului ei. Între timp, ex-asistenta și-a recuperat dauna, doar că nu scapă de „blestem”. A ajuns din nou ca „subiect” într-un proces, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile, precum și declarații direct de la sursă.

Incidentul a avut loc în satul Bizichești, iar Loredana Chivu a fost victima unei confuzii de proporții. Fosta asistentă a lui Dan Capatos și-a recuperat paguba, iar procurorii au cerut pentru incendiatoare pedeapsa maximă. În acest proces, blonda a fost parte vătămată și civilă. În februarie 2022, Cristina G. a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare pentru distrugere. Magistrații au decis, însă, suspendarea executării pedepsei și stabilirea unui termen de supraveghere de 3 ani.

Loredana Chivu apare, din nou, citată într-un proces

În plus, femeia geloasă este obligată să achite despăgubiri civile în valoare de 218.634,74 lei (43.700 de euro), contravaloarea mașinii, către firma la care Loredeana Chivu avea asigurare. Ex-asistenta TV și-a recuperat banii, însă este, în continuare, urmărită de acest incident. Nu scapă, practic, de „blestem”. Numele sexy-blondinei apare, din nou, pe portarul instanțelor de judecată, iar CANCAN.RO a aflat și motivul.

(NU RATA: MAI MULATĂ DE ATÂT DE NU SE POATE! CUM A IEȘIT ÎMBRĂCATĂ LOREDANA CHIVU ÎN TIMIȘOARA)

„Daunele nu mi se cer mie. Este un proces între asiguratori”

Două firme de asigurări au deschis, pe 18 iulie, un proces, în care Loredana Chivu apare ca intimat. Litigiul are ca obiect „pretenții 15.659,76 lei (3.100 de euro)”. Pentru a desluși misterul, CANCAN.RO a luat legătura cu fosta asistentă a lui Dan Capatos. Și a aflat motivul pentru care numele blondinei a ajuns, din nou, pe buzele judecătorilor.

„Nu e procesul meu, eu sunt intimat. Cred că este vorba de incendierea mașinii mele de acum doi ani. Eu nu sunt pârât. Eu apar acolo doar pentru că așa trebuie în proces, daunele nu mi se cer mie. De fapt, eu mi-am luat dauna de la asiguratori, am recuperat tot, vinovata a fost găsită. Cred că este un proces între asiguratori. În procesul ăsta sunt un fel de martor„, a declarat Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Filmul evenimentelor

Cristina G, femeia geloasă, era ferm convinsă că soțul ei o înșală cu Loredana Chivu, așa că nu a mai stat pe gânduri și s-a decis să-și facă singură dreptate. A urcat la volanul mașinii partenerului său, a cumpărat o sticlă cu benzină, după care a pornit la drum.

S-a oprit în satul Bizighești, acolo unde suspecta că locuiește amanta soțului ei. Ghinionul a făcut ca fratele Loredanei Chivu să se afle, la momentul respectiv, fix acasă la presupusa iubită a bărbatului celei care plănuise răzbunarea.

(VEZI AICI: FOSTEI ASISTENTE TV I S-AU “TOPIT” FESELE)

Cristina G. a crezut că mașina este a presupusei iubite a soțului său, așa că a turnat benzină peste ea și a incendiat-o. Imediat după ce și-a pus planul în aplicare, femeia din Panciu a fugit de la fața locului, dar a pierdut pe drum două telefoane, care au fost găsite de anchetatori. Astfel a fost identificată de Poliție și reținută pentru comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Conduce un Lamborghini Urus de 380.000 de euro

Altfel, Loredana Chivu și-a revenit rapid după incidentul în care a fost implicată în 2020. În prezent, face furori cu un Lamborghini Urus de 380.000 de euro, bani care i-ar fi scos din buzunarul ei pentru a-l achiziționa. Cel puțin așa zice!

„Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață. Am dat pe ea 380.000 de euro. Îmi plac foarte mult mașinile, îmi oferă confort, și asta este numai bună. După ce am mai prins experiență la condus, am început să investesc în mașini. Îmi plac foarte mult, sunt pasiunea mea„, declara, în urmă cu un an, blonda.